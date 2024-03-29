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В Киеве готовы изучить предложенную Трампом помощь в виде займов - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936597648.html
В Киеве готовы изучить предложенную Трампом помощь в виде займов
В Киеве готовы изучить предложенную Трампом помощь в виде займов - РИА Новости, 29.03.2024
В Киеве готовы изучить предложенную Трампом помощь в виде займов
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил о готовности Киева изучить предложенный экс-президентом США Дональдом... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:07
2024-03-29T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дмитрий кулеба
дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил о готовности Киева изучить предложенный экс-президентом США Дональдом Трампом вариант оказания помощи Украине в виде займов, однако отметил, что "дьявол кроется в деталях". Ранее Трамп заявил, что Штаты должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. "По словам Кулебы, Киев был готов изучить этот вариант (переход с грантов на займы - ред.), но "дьявол прячется в деталях", - приводит слова украинского министра газета Financial Times.Как заявил Кулеба, "Трамп сам сказал, что он не против помощи Украине". "Он просто хочет изменить способ предоставления этой помощи: с грантов на займы с нулевой процентной ставкой", - отметил он. Глава МИД Украины при этом выразил уверенность в том, что Вашингтон предложит новый пакет помощи Киеву и будет продолжать оказывать содействие Украине, независимо от результатов президентских выборов в 2024 году. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
https://ria.ru/20240319/ssha-1934324854.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий кулеба, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Киеве готовы изучить предложенную Трампом помощь в виде займов

FT: Кулеба заявил о готовности Киева изучить предложение Трампа о займах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил о готовности Киева изучить предложенный экс-президентом США Дональдом Трампом вариант оказания помощи Украине в виде займов, однако отметил, что "дьявол кроется в деталях".
Ранее Трамп заявил, что Штаты должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.
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"По словам Кулебы, Киев был готов изучить этот вариант (переход с грантов на займы - ред.), но "дьявол прячется в деталях", - приводит слова украинского министра газета Financial Times.
Как заявил Кулеба, "Трамп сам сказал, что он не против помощи Украине". "Он просто хочет изменить способ предоставления этой помощи: с грантов на займы с нулевой процентной ставкой", - отметил он.
Глава МИД Украины при этом выразил уверенность в том, что Вашингтон предложит новый пакет помощи Киеву и будет продолжать оказывать содействие Украине, независимо от результатов президентских выборов в 2024 году.
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Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДмитрий КулебаДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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