https://ria.ru/20240329/ukraina-1936592164.html

На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра

На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра - РИА Новости, 29.03.2024

На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра

ВСУ без оружия Запад не смогут сдержать ВС России и потеряют еще территории, заявила научный сотрудник британского Королевского института международных... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:58

2024-03-29T11:58

2024-03-29T12:16

специальная военная операция на украине

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часов яр

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. ВСУ без оружия Запад не смогут сдержать ВС России и потеряют еще территории, заявила научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн в интервью LCI."Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами", — сказала она.По ее мнению, развитие событий будет зависеть от поставок вооружений Киеву. "Если поставки оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских", — добавила Саманта де Бендерн.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html

https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html

часов яр

россия

украина

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