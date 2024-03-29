На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра
LCI: ВСУ без оружия Запада не смогут остановить ВС РФ и потеряют Краматорск
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. ВСУ без оружия Запад не смогут сдержать ВС России и потеряют еще территории, заявила научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн в интервью LCI.
"Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами", — сказала она.
"Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами", — сказала она.
По ее мнению, развитие событий будет зависеть от поставок вооружений Киеву.
"Если поставки оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских", — добавила Саманта де Бендерн.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
"Если поставки оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских", — добавила Саманта де Бендерн.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.