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На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 29.03.2024 (обновлено: 12:16 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936592164.html
На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра
На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра - РИА Новости, 29.03.2024
На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра
ВСУ без оружия Запад не смогут сдержать ВС России и потеряют еще территории, заявила научный сотрудник британского Королевского института международных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:58
2024-03-29T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. ВСУ без оружия Запад не смогут сдержать ВС России и потеряют еще территории, заявила научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн в интервью LCI."Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами", — сказала она.По ее мнению, развитие событий будет зависеть от поставок вооружений Киеву. "Если поставки оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских", — добавила Саманта де Бендерн.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html
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в мире, часов яр, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
На Западе раскрыли, что Россия устроила в районе Часова Яра

LCI: ВСУ без оружия Запада не смогут остановить ВС РФ и потеряют Краматорск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. ВСУ без оружия Запад не смогут сдержать ВС России и потеряют еще территории, заявила научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн в интервью LCI.

"Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами", — сказала она.
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По ее мнению, развитие событий будет зависеть от поставок вооружений Киеву.

"Если поставки оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских", — добавила Саманта де Бендерн.

Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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