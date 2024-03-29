Швеция продолжает обсуждение поставок Украине истребителей Gripen
Минобороны Швеции: обсуждение поставок Украине истребителей Gripen продолжается
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине своих истребителей Gripen, которые страна ранее ставила в зависимость от своего вступления в НАТО, следует из интервью главы шведского министерства обороны Пола Йонсона.
Осенью прошлого года правительство Швеции подтверждало, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство скандинавской страны в НАТО, вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте этого года.
"Обсуждения (поставок - ред.) продолжаются, и они проходят в рамках "коалиции истребителей", - заявил Йонсон изданию Kiyv Independent. Министр добавил, что обсуждение проходит в рамках инициативы, помогающей Киеву приобретать истребители F-16 американского производства.
Отдельно глава шведского минобороны отметил сотрудничество шведской и украинской оборонной промышленности - речь идёт о бронемашинах шведского производства CV90, которые Киев уже применяет в боевых действиях. Издание отмечает, что Йонсон заявил, что опыт украинских боевых действий также помогает шведским производителям лучше переоснащать технику.
Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России. Также командование НАТО по трансформации сообщало, что военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля текущего года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.