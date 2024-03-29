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Главком ВСУ пожаловался на нехватку оружия от Запада - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936588818.html
Главком ВСУ пожаловался на нехватку оружия от Запада
Главком ВСУ пожаловался на нехватку оружия от Запада - РИА Новости, 29.03.2024
Главком ВСУ пожаловался на нехватку оружия от Запада
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский пожаловался в интервью агентству Укринформ на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:40
2024-03-29T12:40
в мире
украина
россия
нато
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский пожаловался в интервью агентству Укринформ на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне."Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами. Мы благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость таких поставок", - сказал Сырский.По его словам, в условиях недостатка боеприпасов и оружия "переход к стратегической обороне является логичным решением". "Мы были бы еще более благодарны, если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве. Стоит признать: мы не смогли достичь большего успеха во время харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области", - заявил Сырский.Он признал, что попытки штурма этих позиций российской армии без поддержки с воздуха стоит украинским войскам "человеческих потерь и потерь техники".Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
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в мире, украина, россия, нато, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Главком ВСУ пожаловался на нехватку оружия от Запада

Главком Сырский назвал нехватку оружия от Запада причиной перехода ВСУ к обороне

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский пожаловался в интервью агентству Укринформ на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
"Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами. Мы благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость таких поставок", - сказал Сырский.
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По его словам, в условиях недостатка боеприпасов и оружия "переход к стратегической обороне является логичным решением". "Мы были бы еще более благодарны, если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве. Стоит признать: мы не смогли достичь большего успеха во время харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области", - заявил Сырский.
Он признал, что попытки штурма этих позиций российской армии без поддержки с воздуха стоит украинским войскам "человеческих потерь и потерь техники".
Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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