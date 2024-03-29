Рейтинг@Mail.ru
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Западу нужно пойти на эскалацию противостояния между Украиной и Россией, но при этом не зайти слишком далеко, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:06
2024-03-29T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
эстония
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931929638_0:85:3032:1791_1920x0_80_0_0_a24805bb39b8464fdf3e176c37e30b54.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западу нужно пойти на эскалацию противостояния между Украиной и Россией, но при этом не зайти слишком далеко, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет ERR. &quot;Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон &lt;…&gt; Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно&quot;, — утверждает он.Луйк добавил, что необходимо оценивать, как далеко все может зайти. По его мнению, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
украина
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931929638_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_34f46a63d4c1f2e8e6cd58f2ad6e9972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, эстония, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эстония, Евросоюз
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине

Постпред Эстонии при НАТО Луйк призвал обострить ситуацию в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западу нужно пойти на эскалацию противостояния между Украиной и Россией, но при этом не зайти слишком далеко, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет ERR.
«

"Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно", — утверждает он.

Луйк добавил, что необходимо оценивать, как далеко все может зайти. По его мнению, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.
Бойцы отряда специального назначения ''Витязь - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Знаем о них все". Бойцы центра спецназа рассказали о хитростях ВСУ
27 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЭстонияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала