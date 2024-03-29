Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Постпред Эстонии при НАТО Луйк призвал обострить ситуацию в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западу нужно пойти на эскалацию противостояния между Украиной и Россией, но при этом не зайти слишком далеко, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет ERR.
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"Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно", — утверждает он.
Луйк добавил, что необходимо оценивать, как далеко все может зайти. По его мнению, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.