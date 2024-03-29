https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html

Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине

Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине - РИА Новости, 29.03.2024

Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине

Западу нужно пойти на эскалацию противостояния между Украиной и Россией, но при этом не зайти слишком далеко, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:06

2024-03-29T09:06

2024-03-29T09:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западу нужно пойти на эскалацию противостояния между Украиной и Россией, но при этом не зайти слишком далеко, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет ERR. "Моя точка зрения заключается в том, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно", — утверждает он.Луйк добавил, что необходимо оценивать, как далеко все может зайти. По его мнению, сторона теряет инициативу, если отказывается обострять военные действия. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

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в мире, украина, россия, эстония, евросоюз