https://ria.ru/20240329/ukraina-1936506099.html

Швейцария обеляет "формулу мира" Зеленского, заявил Лавров

Швейцария обеляет "формулу мира" Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024

Швейцария обеляет "формулу мира" Зеленского, заявил Лавров

Швейцария использует невинные пункты "формулы мира" Владимира Зеленского, которые включают в себя продовольственную и энергетическую безопасность, чтобы... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:47

2024-03-29T00:47

2024-03-29T00:47

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Швейцария использует невинные пункты "формулы мира" Владимира Зеленского, которые включают в себя продовольственную и энергетическую безопасность, чтобы заманить страны на встречу "копенгагенского формата" и убедить эти государства поддержать ее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям". Лавров напомнил, что предложение Зелинского включает в себя уход России из Крыма и новых регионов, что, как отметил министр, спровоцирует геноцид мирного населения этих регионов. "Сейчас швейцарцы затевают очередные "посиделки" в рамках "копенгагенского формата", куда зовут всех и заставляют соглашаться с "формулой Зеленского", поддерживать ее или хотя бы заявить о готовности обсуждать какую-то одну ее часть", - отметил министр. Глава МИД РФ добавил, что в "формулу" включены пункты о продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. "Это все для антуража, чтобы именно заманивать людей под предлогом невинности этих конкретных положений", - подчеркнул министр. Ранее в МИД РФ заявили, что встречи в "копенгагенском формате" себя дискредитировали и зашли в тупик, Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html

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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, сергей лавров, андрей ермак, евросоюз, нато