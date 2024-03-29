Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
18:11 29.03.2024 (обновлено: 19:09 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/turproekty-1936717590.html
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее - РИА Новости, 29.03.2024
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ознакомился с ходом строительства экокурорта и туристско-рекреационного парка в Адыгее, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:11
2024-03-29T19:09
республика адыгея
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936731586_0:55:720:461_1920x0_80_0_0_ea203d314dd8eb00aa1aa8d29ccf5e08.jpg
МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ознакомился с ходом строительства экокурорта и туристско-рекреационного парка в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу обсудили вопросы создания и модернизации туристской инфраструктуры в республике. "Федеральный министр на месте ознакомился с ходом строительства обеспечивающей транспортной и инженерной инфраструктуры для курорта “Лагонаки”. По его словам, создаваемый экокурорт имеет большое значение для развития внутреннего туризма не только региона, но и всей страны", - говорится в сообщении. Мурат Кумпилов подчеркнул, что главным условием создания курорта является максимальное сохранение природных достопримечательностей. "Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха", - цитирует Кумпилова пресс-служба. Также Решетников побывал на Дегуакской поляне. На этой инвестплощадке создается туристско-рекреационный парк. В настоящее время ведется строительство объектов газо- и электроснабжения, а также автодороги к этой локации. В итоге в парке появится множество исторических объектов, будут отведены места для событийных мероприятий. Здесь же планируется проводить знаменитый фестиваль адыгейского сыра, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240307/adygeya-1931720728.html
https://ria.ru/20231211/gorodskaya_sreda-1915178095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936731586_80:0:720:480_1920x0_80_0_0_7dbaba07e624a6cfcbc2a279d4cf7a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Россия, Мурат Кумпилов

Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее

© Фото предоставлено пресс-службой правительства АдыгеиГлава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Адыгеи
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ознакомился с ходом строительства экокурорта и туристско-рекреационного парка в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу обсудили вопросы создания и модернизации туристской инфраструктуры в республике.
«
"Федеральный министр на месте ознакомился с ходом строительства обеспечивающей транспортной и инженерной инфраструктуры для курорта “Лагонаки”. По его словам, создаваемый экокурорт имеет большое значение для развития внутреннего туризма не только региона, но и всей страны", - говорится в сообщении.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Кумпилов: в концепции развития юга России учтены все предложения Адыгеи
7 марта, 14:18
Мурат Кумпилов подчеркнул, что главным условием создания курорта является максимальное сохранение природных достопримечательностей.
«
"Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
Также Решетников побывал на Дегуакской поляне. На этой инвестплощадке создается туристско-рекреационный парк. В настоящее время ведется строительство объектов газо- и электроснабжения, а также автодороги к этой локации. В итоге в парке появится множество исторических объектов, будут отведены места для событийных мероприятий. Здесь же планируется проводить знаменитый фестиваль адыгейского сыра, добавляется в пресс-релизе.
Проект парка Мэздах в Майкопе
Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске
11 декабря 2023, 20:26
 
Республика АдыгеяМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковРоссияМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала