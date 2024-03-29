https://ria.ru/20240329/turproekty-1936717590.html

Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее

Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее - РИА Новости, 29.03.2024

Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ознакомился с ходом строительства экокурорта и туристско-рекреационного парка в Адыгее, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:11

2024-03-29T18:11

2024-03-29T19:09

республика адыгея

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ознакомился с ходом строительства экокурорта и туристско-рекреационного парка в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу обсудили вопросы создания и модернизации туристской инфраструктуры в республике. "Федеральный министр на месте ознакомился с ходом строительства обеспечивающей транспортной и инженерной инфраструктуры для курорта “Лагонаки”. По его словам, создаваемый экокурорт имеет большое значение для развития внутреннего туризма не только региона, но и всей страны", - говорится в сообщении. Мурат Кумпилов подчеркнул, что главным условием создания курорта является максимальное сохранение природных достопримечательностей. "Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха", - цитирует Кумпилова пресс-служба. Также Решетников побывал на Дегуакской поляне. На этой инвестплощадке создается туристско-рекреационный парк. В настоящее время ведется строительство объектов газо- и электроснабжения, а также автодороги к этой локации. В итоге в парке появится множество исторических объектов, будут отведены места для событийных мероприятий. Здесь же планируется проводить знаменитый фестиваль адыгейского сыра, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240307/adygeya-1931720728.html

https://ria.ru/20231211/gorodskaya_sreda-1915178095.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, мурат кумпилов