Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
© Фото предоставлено пресс-службой правительства АдыгеиГлава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Адыгеи
МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ознакомился с ходом строительства экокурорта и туристско-рекреационного парка в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу обсудили вопросы создания и модернизации туристской инфраструктуры в республике.
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"Федеральный министр на месте ознакомился с ходом строительства обеспечивающей транспортной и инженерной инфраструктуры для курорта “Лагонаки”. По его словам, создаваемый экокурорт имеет большое значение для развития внутреннего туризма не только региона, но и всей страны", - говорится в сообщении.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что главным условием создания курорта является максимальное сохранение природных достопримечательностей.
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"Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
Также Решетников побывал на Дегуакской поляне. На этой инвестплощадке создается туристско-рекреационный парк. В настоящее время ведется строительство объектов газо- и электроснабжения, а также автодороги к этой локации. В итоге в парке появится множество исторических объектов, будут отведены места для событийных мероприятий. Здесь же планируется проводить знаменитый фестиваль адыгейского сыра, добавляется в пресс-релизе.
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