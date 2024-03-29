https://ria.ru/20240329/turbiznes-1936735453.html

Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи

Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи - РИА Новости, 29.03.2024

Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудил вопросы реализации "туристского" нацпроекта с представителями отрасли в Адыгее, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:35

2024-03-29T19:35

2024-03-29T19:35

республика адыгея

россия

максим решетников

мурат кумпилов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936735548_0:58:720:463_1920x0_80_0_0_b4ad3936579656e4a7507be30f31800b.jpg

МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудил вопросы реализации "туристского" нацпроекта с представителями отрасли в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе визита в Адыгею министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава республики Мурат Кумпилов провели совещание с представителями турбизнеса, общественных объединений по вопросам реализации в республике нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и крупных проектов по развитию туризма в республике. Максим Решетников сообщил о мерах господдержки и преимуществах нацпроекта, который способствует развитию туристической инфраструктуры. Адыгея стала его активным участником. Предприниматели рассказали о своем опыте реализации бизнес-проектов в сфере туризма", — говорится в сообщении. Представители турбизнеса отметили эффективность новых опций нацпроекта, которые позволяют повышать уровень и расширять спектр туристских услуг, уточняется в пресс-релизе. Глава Адыгеи сообщил, что участие республики в новых туристских проектах способствует увеличению внутреннего турпотока и вклада отрасли в ВВП страны. Решетников, в свою очередь, указал на важность поддержки производителей местных товаров и развития региональных брендов.

https://ria.ru/20240329/turproekty-1936717590.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, максим решетников, мурат кумпилов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)