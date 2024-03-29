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Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи - РИА Новости, 29.03.2024
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Республика Адыгея
 
19:35 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/turbiznes-1936735453.html
Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи
Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи - РИА Новости, 29.03.2024
Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи
Глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудил вопросы реализации "туристского" нацпроекта с представителями отрасли в Адыгее, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:35
2024-03-29T19:35
республика адыгея
россия
максим решетников
мурат кумпилов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудил вопросы реализации "туристского" нацпроекта с представителями отрасли в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе визита в Адыгею министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава республики Мурат Кумпилов провели совещание с представителями турбизнеса, общественных объединений по вопросам реализации в республике нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и крупных проектов по развитию туризма в республике. Максим Решетников сообщил о мерах господдержки и преимуществах нацпроекта, который способствует развитию туристической инфраструктуры. Адыгея стала его активным участником. Предприниматели рассказали о своем опыте реализации бизнес-проектов в сфере туризма", — говорится в сообщении. Представители турбизнеса отметили эффективность новых опций нацпроекта, которые позволяют повышать уровень и расширять спектр туристских услуг, уточняется в пресс-релизе. Глава Адыгеи сообщил, что участие республики в новых туристских проектах способствует увеличению внутреннего турпотока и вклада отрасли в ВВП страны. Решетников, в свою очередь, указал на важность поддержки производителей местных товаров и развития региональных брендов.
https://ria.ru/20240329/turproekty-1936717590.html
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россия, максим решетников, мурат кумпилов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Адыгея, Россия, Максим Решетников, Мурат Кумпилов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства АдыгеиРешетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи
Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Адыгеи
Решетников встретился с представителями турбизнеса Адыгеи
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МАЙКОП, 29 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудил вопросы реализации "туристского" нацпроекта с представителями отрасли в Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В ходе визита в Адыгею министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава республики Мурат Кумпилов провели совещание с представителями турбизнеса, общественных объединений по вопросам реализации в республике нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и крупных проектов по развитию туризма в республике. Максим Решетников сообщил о мерах господдержки и преимуществах нацпроекта, который способствует развитию туристической инфраструктуры. Адыгея стала его активным участником. Предприниматели рассказали о своем опыте реализации бизнес-проектов в сфере туризма", — говорится в сообщении.
Представители турбизнеса отметили эффективность новых опций нацпроекта, которые позволяют повышать уровень и расширять спектр туристских услуг, уточняется в пресс-релизе.
Глава Адыгеи сообщил, что участие республики в новых туристских проектах способствует увеличению внутреннего турпотока и вклада отрасли в ВВП страны. Решетников, в свою очередь, указал на важность поддержки производителей местных товаров и развития региональных брендов.
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
Глава Минэкономразвития ознакомился с ходом реализации турпроектов в Адыгее
18:11
 
Республика АдыгеяРоссияМаксим РешетниковМурат КумпиловМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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