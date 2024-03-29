https://ria.ru/20240329/tsentrobank-1936679520.html

Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей

Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.03.2024

Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей

Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:05

2024-03-29T16:05

2024-03-29T16:05

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в годовом отчете ЦБ. Регулятор получил прибыль впервые с 2016 года, убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ. "По итогам 2023 года сложился положительный финансовый результат (прибыль). Основным фактором формирования прибыли является положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат", - сказано в сообщении. До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231215/banki-1915936901.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия