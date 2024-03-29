https://ria.ru/20240329/tsentrobank-1936679520.html
Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей
Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.03.2024
Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей
Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:05
2024-03-29T16:05
2024-03-29T16:05
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в годовом отчете ЦБ. Регулятор получил прибыль впервые с 2016 года, убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ. "По итогам 2023 года сложился положительный финансовый результат (прибыль). Основным фактором формирования прибыли является положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат", - сказано в сообщении. До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231215/banki-1915936901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в 140,4 миллиарда рублей
ЦБ получил за год прибыль в 140,4 млрд руб, в 2022 г был убыток в 721,7 млрд руб
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в годовом отчете ЦБ. Регулятор получил прибыль впервые с 2016 года, убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
"По итогам 2023 года сложился положительный финансовый результат (прибыль). Основным фактором формирования прибыли является положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат", - сказано в сообщении.
До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.