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Вице-премьер рассказал об увеличении поставок топлива на внутренний рынок - РИА Новости, 29.03.2024
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14:07 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/toplivo-1936638383.html
Вице-премьер рассказал об увеличении поставок топлива на внутренний рынок
Вице-премьер рассказал об увеличении поставок топлива на внутренний рынок - РИА Новости, 29.03.2024
Вице-премьер рассказал об увеличении поставок топлива на внутренний рынок
Российские нефтяники на данный момент увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что позволило увеличить поставки топлива на внутренний рынок, в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:07
2024-03-29T14:07
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские нефтяники на данный момент увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что позволило увеличить поставки топлива на внутренний рынок, в том числе на биржу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день у нас создан штаб по реализации дополнительной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, эта работа ведётся в ежедневном режиме. Наши компании уже увеличили на тех мощностях, которые имеются, загрузку, что дало возможность поставить больше, в том числе и на биржу, объемов бензина и дизельного топлива соответственно. В текущей ситуации это абсолютно нормально. Обычно заводы не полностью загружены, их загрузка регулируется потребностями рынка. В настоящее время их загрузка увеличена", - сказал он журналистам. Новак отметил, что основной вопрос для увеличения загрузки НПЗ заключается в вывозе продукции с заводов и их доставке до потребителей как на внутренний рынок, так и на внешние рынки. Поэтому, по его словам, от планомерной работы и взаимодействия с РЖД и Минтрансом зависит и нормальная работа предприятий нефтепереработки, и их загрузка. "Просто сейчас мы хотим тоже поблагодарить Минтранс и РЖД, компании докладывали на последнем штабе, что налажена конструктивная работа, идет вывоз нефтепродуктов, что позволило дополнительно увеличить объемы производства", - заключил Новак.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Вице-премьер рассказал об увеличении поставок топлива на внутренний рынок

Новак: нефтяники увеличили загрузку НПЗ и поставки топлива на внутренний рынок

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТрубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода
Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские нефтяники на данный момент увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что позволило увеличить поставки топлива на внутренний рынок, в том числе на биржу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день у нас создан штаб по реализации дополнительной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, эта работа ведётся в ежедневном режиме. Наши компании уже увеличили на тех мощностях, которые имеются, загрузку, что дало возможность поставить больше, в том числе и на биржу, объемов бензина и дизельного топлива соответственно. В текущей ситуации это абсолютно нормально. Обычно заводы не полностью загружены, их загрузка регулируется потребностями рынка. В настоящее время их загрузка увеличена", - сказал он журналистам.
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Новак отметил, что основной вопрос для увеличения загрузки НПЗ заключается в вывозе продукции с заводов и их доставке до потребителей как на внутренний рынок, так и на внешние рынки. Поэтому, по его словам, от планомерной работы и взаимодействия с РЖД и Минтрансом зависит и нормальная работа предприятий нефтепереработки, и их загрузка.
"Просто сейчас мы хотим тоже поблагодарить Минтранс и РЖД, компании докладывали на последнем штабе, что налажена конструктивная работа, идет вывоз нефтепродуктов, что позволило дополнительно увеличить объемы производства", - заключил Новак.
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