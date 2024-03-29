https://ria.ru/20240329/terakt-1936741612.html

РКК поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в "Крокусе"

РКК поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

РКК поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Российский Красный Крест (РКК) окажет материальную помощь ещё 17 семьям, которые оказались в сложной ситуации из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:15

2024-03-29T20:15

2024-03-29T20:15

теракт в "крокус сити холле"

украина

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

брянская область

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) окажет материальную помощь ещё 17 семьям, которые оказались в сложной ситуации из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщил председатель организации Павел Савчук. Российский Красный Крест в четверг сообщил, что поможет 33 семьям. "Сегодня прошло второе заседание специальной комиссии РКК, координирующей меры поддержки для пострадавших в "Крокусе" и их семей. Была назначена срочная помощь еще 17 людям. В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесших расходы на похороны", - написал Савчук в своем официальном Telegram-канале. Он добавил, что за эти три дня были приняты решения по мерам поддержки 50 семей, которые получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от жизненных ситуаций. "Сейчас у нас в работе находится еще 40 случаев, поступивших сегодня, по которым в выходные будут приняты решения", - уточнил председатель РКК. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

украина

брянская область

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украина, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, брянская область, происшествия