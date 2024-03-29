https://ria.ru/20240329/terakt-1936720024.html

Мурашко поблагодарил медиков, спасавших раненых в "Крокусе"

Мурашко поблагодарил медиков, спасавших раненых в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Мурашко поблагодарил медиков, спасавших раненых в "Крокусе"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил медработников, спасавших раненых в "Крокусе", а также поинтересовался у них, что нужно... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:19

2024-03-29T18:19

2024-03-29T18:19

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил медработников, спасавших раненых в "Крокусе", а также поинтересовался у них, что нужно усовершенствовать в системе организации помощи. Встреча министра с медработниками, которые спасали раненых при теракте в "Крокус сити холле", прошла в Минздраве России. "Я вижу, что вы в этой ситуации отработали максимально профессионально. Я пригласил вас, чтобы, во-первых, высказать слова благодарности, и, во-вторых, понять – что нужно усовершенствовать в нашей системе организации помощи", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. Медицинский брат-анестезист Московской областной станции скорой медицинской помощи Вячеслав Сахаров на встрече рассказал, что бригад было выделено достаточно, все пациенты, которые нуждались в экстренной госпитализации, ее получили. "Нам поступил вызов – огнестрельное ранение. Диспетчер добавила, что мы одна из самых близких к месту происшествия бригад – нужно подъехать и узнать, что происходит, сколько пострадавших, сколько скорых уже подъехало. Мы подъехали. Было очень много людей. Не было сильной паники, но было понятно: что-то идет не так. Мы заехали на парковку и еще даже не успели сообщить диспетчеру, как к нам завезли раненого ребенка. Мы начали оказывать ему помощь. Сделали все быстро", — рассказал на встрече врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Марат Салманов. Мурашко держит на личном контроле оказание медицинской помощи пострадавшим при теракте и их родственникам, уточнили в пресс-службе. Для оказания помощи были задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы и федеральных центров, подчеркнули в министерстве. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

брянская область

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брянская область, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, происшествия