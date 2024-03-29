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В Подмосковье обновили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:45 29.03.2024 (обновлено: 15:05 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936653455.html
В Подмосковье обновили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
В Подмосковье обновили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
В Подмосковье обновили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
По последним данным, на 14.00 мск 29 марта, госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле" остаются 70 человек, выписаны 55, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:45
2024-03-29T15:05
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По последним данным, на 14.00 мск 29 марта, госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле" остаются 70 человек, выписаны 55, сообщается на сайте депздрава Московской области.Согласно опубликованным данным, 125 человек числятся пострадавшими, из них 70 находятся в больницах, 55 человек выписаны.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/krokus-1936604262.html
https://ria.ru/20240329/kriminal-1936593147.html
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московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Происшествия
В Подмосковье обновили данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Депздрав Подмосковья: 70 человек остаются в больницах после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи и полиции на дороге недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл"
Машины скорой помощи и полиции на дороге недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машины скорой помощи и полиции на дороге недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По последним данным, на 14.00 мск 29 марта, госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле" остаются 70 человек, выписаны 55, сообщается на сайте депздрава Московской области.
Согласно опубликованным данным, 125 человек числятся пострадавшими, из них 70 находятся в больницах, 55 человек выписаны.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Пострадавшая в "Крокусе" рассказала, как чудом спаслась из горящего здания
12:30
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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