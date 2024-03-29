https://ria.ru/20240329/syrskiy-1936596981.html

Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного

Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного - РИА Новости, 29.03.2024

Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного

У Зеленского были весомые причины уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил Александр Сырский, сменивший его на этом посту, его слова приводит... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:06

2024-03-29T12:06

2024-03-29T12:45

в мире

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. У Зеленского были весомые причины уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил Александр Сырский, сменивший его на этом посту, его слова приводит Страна.ua."У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем", — сказал он.Поэтому, если Зеленский в такое тяжелое время посчитал нужным уволить кого-то, на то была причина, заключил военачальник.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ. До этого он командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что военный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

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в мире, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины