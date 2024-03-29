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Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного - РИА Новости, 29.03.2024
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12:06 29.03.2024 (обновлено: 12:45 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/syrskiy-1936596981.html
Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного
Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного - РИА Новости, 29.03.2024
Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного
У Зеленского были весомые причины уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил Александр Сырский, сменивший его на этом посту, его слова приводит... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:06
2024-03-29T12:45
в мире
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. У Зеленского были весомые причины уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил Александр Сырский, сменивший его на этом посту, его слова приводит Страна.ua."У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем", — сказал он.Поэтому, если Зеленский в такое тяжелое время посчитал нужным уволить кого-то, на то была причина, заключил военачальник.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ. До этого он командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что военный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
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в мире, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Весомые причины. Сырский раскрыл, почему Зеленский уволил Залужного

Главком ВСУ Сырский заявил о веских причинах Зеленского уволить Залужного

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. У Зеленского были весомые причины уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил Александр Сырский, сменивший его на этом посту, его слова приводит Страна.ua.

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем", — сказал он.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского
16 февраля, 01:12
Поэтому, если Зеленский в такое тяжелое время посчитал нужным уволить кого-то, на то была причина, заключил военачальник.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ. До этого он командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что военный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского
12 марта, 08:00
 
В миреАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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