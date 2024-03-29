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Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 29.03.2024 (обновлено: 14:32 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/svo-1936644629.html
Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении
Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении более 305 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:21
2024-03-29T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении более 305 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой народной республики."Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка PzH-2000 производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении

МО: ВС России отразили восемь атак ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении более 305 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой народной республики.
"Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка PzH-2000 производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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