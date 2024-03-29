https://ria.ru/20240329/svo-1936644629.html

Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении

Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Российские военные отразили восемь атак на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении более 305 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:21

2024-03-29T14:21

2024-03-29T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении более 305 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой народной республики."Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка PzH-2000 производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)