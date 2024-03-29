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На Чукотке будут судить онколога за махинации с лекарствами - РИА Новости, 29.03.2024
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10:34 29.03.2024 (обновлено: 10:35 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sud-1936566048.html
На Чукотке будут судить онколога за махинации с лекарствами
На Чукотке будут судить онколога за махинации с лекарствами - РИА Новости, 29.03.2024
На Чукотке будут судить онколога за махинации с лекарствами
Врача-онколога на Чукотке будут судить по обвинению в мошенничестве с лекарствами на сумму почти в 1 миллион рублей, которые он собирался перепродать в другом... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:34
2024-03-29T10:35
происшествия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Врача-онколога на Чукотке будут судить по обвинению в мошенничестве с лекарствами на сумму почти в 1 миллион рублей, которые он собирался перепродать в другом регионе, сообщает прокуратура автономного округа в Telegram-канале. "Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего врача-онколога ГБУЗ "Чукотская окружная больница". В октябре 2022 года мужчина внес в специальную программу ложные сведения о приеме пациента и назначении ему противоопухолевого лечения. На основании этих данных врачом получено 6 упаковок лекарственного препарата для лечения онкологического заболевания стоимостью более 990 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что препараты он пытался продать через знакомого врача в Башкортостане. Проверка установила, что пациент в день врачебного приема находился за пределами Чукотки. Обвиняемый вину признал полностью. На его автомобиль Mercedes-Benz наложен арест для обеспечения компенсации ущерба. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" будет направлено в Анадырский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20231225/chita-1917877308.html
https://ria.ru/20230922/onkolog-1898039099.html
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происшествия, чукотка
Происшествия, Чукотка
На Чукотке будут судить онколога за махинации с лекарствами

На Чукотке будут судить онколога за мошенничество с лекарствами почти на млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Врача-онколога на Чукотке будут судить по обвинению в мошенничестве с лекарствами на сумму почти в 1 миллион рублей, которые он собирался перепродать в другом регионе, сообщает прокуратура автономного округа в Telegram-канале.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего врача-онколога ГБУЗ "Чукотская окружная больница". В октябре 2022 года мужчина внес в специальную программу ложные сведения о приеме пациента и назначении ему противоопухолевого лечения. На основании этих данных врачом получено 6 упаковок лекарственного препарата для лечения онкологического заболевания стоимостью более 990 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что препараты он пытался продать через знакомого врача в Башкортостане. Проверка установила, что пациент в день врачебного приема находился за пределами Чукотки.
Обвиняемый вину признал полностью. На его автомобиль Mercedes-Benz наложен арест для обеспечения компенсации ущерба.
Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" будет направлено в Анадырский городской суд для рассмотрения по существу.
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