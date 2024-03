Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО

https://ria.ru/20240329/stolknovenie-1936504710.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения России и НАТО и добавил, что задумка с "часами Судного дня" не является корректной РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:30

россия

сша

ссср

сергей лавров

нато

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения России и НАТО и добавил, что задумка с "часами Судного дня" не является корректной и полезной, ведь из-за этого в общественном сознании нагнетается ажиотаж, когда нужно успокоиться и действовать разумно. "Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с "часами Судного дня". В общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно", - сказал Лавров в интервью "Известиям", отвечая на вопрос об оставшемся времени до возможного столкновения РФ и НАТО. Ранее "Бюллетень ученых-атомщиков" сообщал, что Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР. Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей - баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

