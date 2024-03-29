https://ria.ru/20240329/stolknovenie-1936504710.html
Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО
Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения России и НАТО и добавил, что задумка с "часами Судного дня" не является корректной РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:30
2024-03-29T00:30
2024-03-29T00:30
россия
сша
ссср
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения России и НАТО и добавил, что задумка с "часами Судного дня" не является корректной и полезной, ведь из-за этого в общественном сознании нагнетается ажиотаж, когда нужно успокоиться и действовать разумно. "Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с "часами Судного дня". В общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно", - сказал Лавров в интервью "Известиям", отвечая на вопрос об оставшемся времени до возможного столкновения РФ и НАТО. Ранее "Бюллетень ученых-атомщиков" сообщал, что Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР. Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей - баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
https://ria.ru/20240123/chasy-1923079412.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ссср, сергей лавров, нато
Россия, США, СССР, Сергей Лавров, НАТО
Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО
Глава МИД Лавров отказался гадать на тему возможного столкновения России и НАТО
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения России и НАТО и добавил, что задумка с "часами Судного дня" не является корректной и полезной, ведь из-за этого в общественном сознании нагнетается ажиотаж, когда нужно успокоиться и действовать разумно.
"Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с "часами Судного дня". В общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно", - сказал Лавров в интервью "Известиям
", отвечая на вопрос об оставшемся времени до возможного столкновения РФ и НАТО.
Ранее "Бюллетень ученых-атомщиков" сообщал, что Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд.
В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США
и СССР
.
Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей - баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.