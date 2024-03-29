https://ria.ru/20240329/ssha-1936682206.html

Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России

Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 29.03.2024

Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России

США и страны Запада совершили роковую ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию, заявил специалист по международным отношениям, старший научный... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:17

2024-03-29T16:17

2024-03-29T16:17

россия

украина

джон миршаймер

чикагский университет

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. США и страны Запада совершили роковую ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию, заявил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер в интервью Asia Times."Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы", — сказал он.Бреннер считает, что Соединенные Штаты втянули своих союзников в кампанию по устранению России, которую Вашингтон считает главной помехой на пути к глобальной гегемонии."Запад бросил на это все, что у него есть: свой арсенал современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций", — перечислил эксперт.Тем не менее, подчеркнул он, Запад бесславно проиграл по всем пунктам – экономика России не только выстояла, но и продолжает развиваться. Более того, практически весь остальной мир симпатизирует Москве, добавил Бреннер.Нынешнее положение дел обнажает неспособность США иметь решающий голос в глобальных вопросах экономики и безопасности. Объединение в лице России и Китая теперь выступает в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, заключил специалист.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее заявлял, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации. Профессор назвал решение Белого дома развязать конфликт на Украине катастрофической ошибкой. Соединенные Штаты рассчитывали таким образом не только одержать победу над Москвой в бывшей советской республике, но и вычеркнуть ее из списка великих держав.

https://ria.ru/20240329/rossiya-1936530518.html

https://ria.ru/20240325/nato-1935699314.html

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россия

украина

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россия, украина, джон миршаймер, чикагский университет