https://ria.ru/20240329/ssha-1936682206.html
Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России
Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 29.03.2024
Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России
США и страны Запада совершили роковую ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию, заявил специалист по международным отношениям, старший научный... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:17
2024-03-29T16:17
2024-03-29T16:17
россия
украина
джон миршаймер
чикагский университет
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. США и страны Запада совершили роковую ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию, заявил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер в интервью Asia Times."Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы", — сказал он.Бреннер считает, что Соединенные Штаты втянули своих союзников в кампанию по устранению России, которую Вашингтон считает главной помехой на пути к глобальной гегемонии."Запад бросил на это все, что у него есть: свой арсенал современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций", — перечислил эксперт.Тем не менее, подчеркнул он, Запад бесславно проиграл по всем пунктам – экономика России не только выстояла, но и продолжает развиваться. Более того, практически весь остальной мир симпатизирует Москве, добавил Бреннер.Нынешнее положение дел обнажает неспособность США иметь решающий голос в глобальных вопросах экономики и безопасности. Объединение в лице России и Китая теперь выступает в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, заключил специалист.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее заявлял, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации. Профессор назвал решение Белого дома развязать конфликт на Украине катастрофической ошибкой. Соединенные Штаты рассчитывали таким образом не только одержать победу над Москвой в бывшей советской республике, но и вычеркнуть ее из списка великих держав.
https://ria.ru/20240329/rossiya-1936530518.html
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россия, украина, джон миршаймер, чикагский университет
Россия, Украина, Джон Миршаймер, Чикагский университет
Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России
Эксперт Бреннер назвал попытку США сломить Россию с помощью Украины ошибкой
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
США и страны Запада совершили роковую ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию, заявил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер в интервью Asia Times
.
"Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы", — сказал он.
Бреннер считает, что Соединенные Штаты втянули своих союзников в кампанию по устранению России, которую Вашингтон считает главной помехой на пути к глобальной гегемонии.
"Запад бросил на это все, что у него есть: свой арсенал современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций", — перечислил эксперт.
Тем не менее, подчеркнул он, Запад бесславно проиграл по всем пунктам – экономика России не только выстояла, но и продолжает развиваться. Более того, практически весь остальной мир симпатизирует Москве, добавил Бреннер.
Нынешнее положение дел обнажает неспособность США иметь решающий голос в глобальных вопросах экономики и безопасности. Объединение в лице России и Китая теперь выступает в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, заключил специалист.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее заявлял, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации. Профессор назвал решение Белого дома развязать конфликт на Украине
катастрофической ошибкой. Соединенные Штаты рассчитывали таким образом не только одержать победу над Москвой
в бывшей советской республике, но и вычеркнуть ее из списка великих держав.