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В Крыму назвали предупреждения США о терактах "операцией прикрытия" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:18 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ssha-1936515778.html
В Крыму назвали предупреждения США о терактах "операцией прикрытия"
В Крыму назвали предупреждения США о терактах "операцией прикрытия" - РИА Новости, 29.03.2024
В Крыму назвали предупреждения США о терактах "операцией прикрытия"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предупреждения США о терактах в России "операцией прикрытия". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:18
2024-03-29T04:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
москва
владимир константинов
александр бортников
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предупреждения США о терактах в России "операцией прикрытия". Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что спецслужбы США не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы. Как уже заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей. "Цель теракта в Подмосковье ясна - посеять недоверие к власти в России, а также отвлечь внимание от неудач киевского режима на фронте. А куцые предупреждения – не более чем часть операции прикрытия", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сегодня США являются главным координатором всей террористической деятельности и наркотрафика в мире. "Очень мало кто работает без их контроля, это очень сложно. Они вовлечены в каждое такое преступление в той или иной степени: иногда в открытую, иногда - руками своих прикормышей. ИГИЛ* - полностью их структура. А кто конкретно согласовал проведение теракта, мы узнаем лет через 15 в каком-нибудь фильме с участием очевидца, вышедшего на пенсию. Но тогда это уже будет не так актуально. Безусловно, они бенефициары, главные зачинщики, а Украина - инструмент в их руках", - сказал Константинов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240325/dannye-1935627607.html
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брянская область
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россия, брянская область, москва, владимир константинов, александр бортников, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, сша
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Москва, Владимир Константинов, Александр Бортников, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, США
В Крыму назвали предупреждения США о терактах "операцией прикрытия"

Константинов назвал сигнал США о терактах в России "операцией прикрытия"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предупреждения США о терактах в России "операцией прикрытия".
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что спецслужбы США не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы. Как уже заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.
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"Цель теракта в Подмосковье ясна - посеять недоверие к власти в России, а также отвлечь внимание от неудач киевского режима на фронте. А куцые предупреждения – не более чем часть операции прикрытия", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сегодня США являются главным координатором всей террористической деятельности и наркотрафика в мире.
"Очень мало кто работает без их контроля, это очень сложно. Они вовлечены в каждое такое преступление в той или иной степени: иногда в открытую, иногда - руками своих прикормышей. ИГИЛ* - полностью их структура. А кто конкретно согласовал проведение теракта, мы узнаем лет через 15 в каком-нибудь фильме с участием очевидца, вышедшего на пенсию. Но тогда это уже будет не так актуально. Безусловно, они бенефициары, главные зачинщики, а Украина - инструмент в их руках", - сказал Константинов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБрянская областьМоскваВладимир КонстантиновАлександр БортниковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреСША
 
 
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