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Киев потерял около 70 военных и два танка на Херсонском направлении

Киев потерял около 70 военных и два танка на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Киев потерял около 70 военных и два танка на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 70 военнослужащих, два танка, две... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:22

2024-03-29T14:22

2024-03-29T14:32

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

работино

безопасность

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 70 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехот, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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киев, россия, вооруженные силы украины, работино, безопасность