https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936643344.html
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:20
2024-03-29T14:20
2024-03-29T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная пушка "Гиацинт-С", гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
МО РФ: на Купянском направлении отразили 4 атаки ВСУ, Киев потерял до 30 военных