https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936643344.html

Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:20

2024-03-29T14:20

2024-03-29T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная пушка "Гиацинт-С", гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)