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Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 29.03.2024 (обновлено: 14:32 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936643344.html
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:20
2024-03-29T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная пушка "Гиацинт-С", гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении

МО РФ: на Купянском направлении отразили 4 атаки ВСУ, Киев потерял до 30 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная пушка "Гиацинт-С", гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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