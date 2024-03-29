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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 29.03.2024 (обновлено: 14:25 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936643231.html
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих, один танк, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:20
2024-03-29T14:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих, один танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", а также три полевых склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 300 военнослужащих, один танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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7 марта, 08:00
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", а также три полевых склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
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