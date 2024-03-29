https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html
ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине
ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине
Российская армия ночью ударила по энергетическим объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:19
2024-03-29T14:19
2024-03-29T15:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
укрэнерго
вооруженные силы рф
дмитрий песков
герман галущенко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская армия ночью ударила по энергетическим объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики", — говорится в публикации.Кроме того, военные открыли огонь по объектам противовоздушной обороны ВСУ.Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.Ночью на Украине объявили воздушную тревогу. СМИ передавали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались объекты генерации.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины. Позднее сообщалось о повреждении объектов критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, укрэнерго, вооруженные силы рф, дмитрий песков, герман галущенко, черкасская область, хмельницкий (город), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Черкасская область, Хмельницкий (город), Украина
ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине
МО: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по энергетическим объектам и ПВО ВСУ