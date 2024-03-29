https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html

ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине

ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине - РИА Новости, 29.03.2024

ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине

Российская армия ночью ударила по энергетическим объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:19

2024-03-29T14:19

2024-03-29T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

укрэнерго

вооруженные силы рф

дмитрий песков

герман галущенко

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская армия ночью ударила по энергетическим объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики", — говорится в публикации.Кроме того, военные открыли огонь по объектам противовоздушной обороны ВСУ.Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.Ночью на Украине объявили воздушную тревогу. СМИ передавали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались объекты генерации.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины. Позднее сообщалось о повреждении объектов критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

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https://ria.ru/20240329/polsha-1936522853.html

https://ria.ru/20240327/kharkov-1936078479.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, укрэнерго, вооруженные силы рф, дмитрий песков, герман галущенко, черкасская область, хмельницкий (город), украина