https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936627907.html

Сырский заявил о многократном преимуществе российских войск в снарядах

Сырский заявил о многократном преимуществе российских войск в снарядах - РИА Новости, 29.03.2024

Сырский заявил о многократном преимуществе российских войск в снарядах

Российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ, заявил в пятницу главнокомандующий украинскими... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:31

2024-03-29T13:31

2024-03-29T13:39

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ, заявил в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ. "Враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около шести к одному", - сказал Сырский. По его словам, РФ также имеет преимущество в личном составе, а также нарастила активность авиации. "Применяет КАБы – управляемые авиабомбы, которые разрушают наши позиции", - добавил он. Накануне Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)