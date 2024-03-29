https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936521203.html

Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южнодонецком направлении

Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южнодонецком направлении

Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины управляемыми бомбами на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T06:55

2024-03-29T06:55

2024-03-29T06:55

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины управляемыми бомбами на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника", - сказали в ведомстве. Там отметили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета. УМПК крепится к неуправляемой свободнопадающей авиабомбе и делает ее высокоточным боеприпасом. В состав модуля входит крыло, аэродинамические рули и блок управления. "УМПК поставляется к нам в специальных ящиках. Мы их достаем и доставляем под самолет на специальных тележках, далее подвешиваем. Мы участвуем непосредственно в выпуске самолета на задание, чтобы убедиться, что все в порядке, самолет все бомбы видит", - рассказал техник авиационного вооружения Су-34.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html

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безопасность, россия, украина, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф