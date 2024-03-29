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БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 29.03.2024
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05:17 29.03.2024
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БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки
БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 29.03.2024
БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки
Расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии высокоточными боеприпасами "Краснополь"... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:17
2024-03-29T05:17
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии высокоточными боеприпасами "Краснополь" по полевым складам топлива и боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета комплекса БПЛА "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении, - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что оператор беспилотника выполнил воздушную разведку противника и выявил перемещение его транспортных средств, обеспечивающих подвоз боеприпасов и топлива вблизи линии боевого соприкосновения. "Определив места разгрузки, а также полевые склады вооружения, воздушные разведчики провели работу по контролю и корректировке огня артиллерии, наведя на цель высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". В результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, оставив националистов без восполнения материального ресурса", - сообщили в МО РФ. В министерстве обороны отметили высокую устойчивость и хорошая управляемость комплекса "Орлан-30". Это позволяет использовать БПЛА в сложных метеоусловиях, а наличие аппаратуры для корректировки высокоточных снарядов позволяет эффективно применять беспилотник для решения боевых задач по уничтожению врага.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки

МО: "Орлан-30" навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии высокоточными боеприпасами "Краснополь" по полевым складам топлива и боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета комплекса БПЛА "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении, - сообщили в Минобороны РФ.
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В оборонном ведомстве отметили, что оператор беспилотника выполнил воздушную разведку противника и выявил перемещение его транспортных средств, обеспечивающих подвоз боеприпасов и топлива вблизи линии боевого соприкосновения.
"Определив места разгрузки, а также полевые склады вооружения, воздушные разведчики провели работу по контролю и корректировке огня артиллерии, наведя на цель высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". В результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, оставив националистов без восполнения материального ресурса", - сообщили в МО РФ.
В министерстве обороны отметили высокую устойчивость и хорошая управляемость комплекса "Орлан-30". Это позволяет использовать БПЛА в сложных метеоусловиях, а наличие аппаратуры для корректировки высокоточных снарядов позволяет эффективно применять беспилотник для решения боевых задач по уничтожению врага.
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