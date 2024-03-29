https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936518617.html

БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки

БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 29.03.2024

БПЛА навел огонь высокоточными боеприпасами на позиции ВСУ у Авдеевки

Расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии высокоточными боеприпасами "Краснополь"... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:17

2024-03-29T05:17

2024-03-29T05:17

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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии высокоточными боеприпасами "Краснополь" по полевым складам топлива и боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета комплекса БПЛА "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении, - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что оператор беспилотника выполнил воздушную разведку противника и выявил перемещение его транспортных средств, обеспечивающих подвоз боеприпасов и топлива вблизи линии боевого соприкосновения. "Определив места разгрузки, а также полевые склады вооружения, воздушные разведчики провели работу по контролю и корректировке огня артиллерии, наведя на цель высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". В результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, оставив националистов без восполнения материального ресурса", - сообщили в МО РФ. В министерстве обороны отметили высокую устойчивость и хорошая управляемость комплекса "Орлан-30". Это позволяет использовать БПЛА в сложных метеоусловиях, а наличие аппаратуры для корректировки высокоточных снарядов позволяет эффективно применять беспилотник для решения боевых задач по уничтожению врага.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф