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Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе
Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 29.03.2024
Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе
Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ к западу от села Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:15
2024-03-29T05:15
2024-03-29T05:15
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ к западу от села Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. "Противотанковые и десантно-штурмовые подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают выполнять боевые задачи по освобождению территории ДНР на артемовском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что десантники, поддерживая активные боевые действия штурмовых групп к западу от населенного пункта Красное, применяют станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Копье". "Обнаружив опорный пункт ВСУ с окопавшейся в нем пехотой, разведчики передали их координаты. Незамедлительно было принято решение об уничтожении выявленной цели. Расчет станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) "Копье" с максимального расстояния нанес огневое поражение противнику, уничтожив укрытие и личный состав военнослужащих ВСУ, а штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив территорию занятого опорного пункта", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
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Забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе
МО: забайкальские десантники уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении