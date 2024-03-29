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Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936518212.html
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении
Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:08
2024-03-29T05:08
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие добровольческого отряда "БАРС-13" группировки войск "Юг" продолжают ежедневно срывать атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ В ведомстве отметили, что минометные расчеты и расчеты ударных БПЛА круглосуточно выполняют боевую работу по уничтожению противника на Артемовском направлении.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
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россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

Минометные расчеты и БПЛА ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие добровольческого отряда "БАРС-13" группировки войск "Юг" продолжают ежедневно срывать атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ
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В ведомстве отметили, что минометные расчеты и расчеты ударных БПЛА круглосуточно выполняют боевую работу по уничтожению противника на Артемовском направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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