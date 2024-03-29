https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936518212.html

Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:08

2024-03-29T05:08

2024-03-29T05:08

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие добровольческого отряда "БАРС-13" группировки войск "Юг" продолжают ежедневно срывать атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ В ведомстве отметили, что минометные расчеты и расчеты ударных БПЛА круглосуточно выполняют боевую работу по уничтожению противника на Артемовском направлении.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

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россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность