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Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении
Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:08
2024-03-29T05:08
2024-03-29T05:08
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА 13-го отряда "БАРС" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции подразделений ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие добровольческого отряда "БАРС-13" группировки войск "Юг" продолжают ежедневно срывать атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ В ведомстве отметили, что минометные расчеты и расчеты ударных БПЛА круглосуточно выполняют боевую работу по уничтожению противника на Артемовском направлении.
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россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минометные расчеты ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении
Минометные расчеты и БПЛА ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении