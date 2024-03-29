https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936518093.html

Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении

Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении

Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемое орудие вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:05

2024-03-29T05:05

2024-03-29T05:05

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 мар - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемое орудие вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Гранит". "Мужики, отработали по цели, уничтожено буксируемое орудие, молодцы", - сказал он после подтверждения попадания. "Цели - работаем по пехоте, также помогаем нашей пехоте, работаем по укрытым орудиям, по самоходным орудиям, БМП в районе Орехова... Маскируемся масксетями, подручными (средствами), травой, ветками, пытаемся спрятать орудие, чтобы его меньше было видно с воздуха. Позицию меняем после прилетов, "птичка" пролетела - меняем позицию", - рассказал журналистам номер расчета Сергей.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html

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