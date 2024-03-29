https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936518093.html
Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении
Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении
Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемое орудие вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:05
2024-03-29T05:05
2024-03-29T05:05
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 мар - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемое орудие вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Гранит". "Мужики, отработали по цели, уничтожено буксируемое орудие, молодцы", - сказал он после подтверждения попадания. "Цели - работаем по пехоте, также помогаем нашей пехоте, работаем по укрытым орудиям, по самоходным орудиям, БМП в районе Орехова... Маскируемся масксетями, подручными (средствами), травой, ветками, пытаемся спрятать орудие, чтобы его меньше было видно с воздуха. Позицию меняем после прилетов, "птичка" пролетела - меняем позицию", - рассказал журналистам номер расчета Сергей.
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Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил орудие ВСУ на Ореховском направлении
Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемое орудие ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 29 мар - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил буксируемое орудие вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Гранит".
"Мужики, отработали по цели, уничтожено буксируемое орудие, молодцы", - сказал он после подтверждения попадания.
"Цели - работаем по пехоте, также помогаем нашей пехоте, работаем по укрытым орудиям, по самоходным орудиям, БМП в районе Орехова... Маскируемся масксетями, подручными (средствами), травой, ветками, пытаемся спрятать орудие, чтобы его меньше было видно с воздуха. Позицию меняем после прилетов, "птичка" пролетела - меняем позицию", - рассказал журналистам номер расчета Сергей.