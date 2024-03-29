https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936517431.html

Артиллерия помогает пехоте быстро продвигаться на Донецком направлении

Артиллерия помогает пехоте быстро продвигаться на Донецком направлении - РИА Новости, 29.03.2024

Артиллерия помогает пехоте быстро продвигаться на Донецком направлении

Российские артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск поддерживают огнем продвижение штурмовых подразделений на донецком направлении,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:01

2024-03-29T05:01

2024-03-29T05:01

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск поддерживают огнем продвижение штурмовых подразделений на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Расчеты 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эффективно взаимодействуют со штурмовыми подразделениями, ведущими наступательные действия на донецком направлении специальной военной операции, помогая продвигаться вперед пехоте, сообщили в министерстве обороны РФ. "Пехота сейчас перемещается вперед очень быстро, поэтому осуществляем постоянный перекат в сторону противника… Работаем интенсивно, характер целей бывает разный - работаем по контрбатарейной борьбе, по опорным пунктам, по операторам FPV-дронов противника. Вчера тоже поразили цель – опорный пункт ВСУ в доме, хорошо отработал первый расчет", - рассказал командир орудия с позывным "Арбик". Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям, в том числе живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению вперед российских подразделений. Особую роль в расчете орудия "Гиацинт-Б" артиллеристы отводят наводчикам. Их задача заключается в оперативном вводе корректировки при управлении огнем артиллерии. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций, отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516013.html

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

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