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Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли" - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 29.03.2024 (обновлено: 10:36 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936515370.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"
Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли" - РИА Новости, 29.03.2024
Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:05
2024-03-29T10:36
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он находился. &quot;У меня был первый выход. Нас на &quot;Брэдли&quot; вывезли за Работино под Новопокровку (Запорожская область. — Прим. ред.). И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был и снаряд угодил прямо в &quot;Брэдли&quot;. Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало&quot;, — рассказал пленный РИА Новости.Он уточнил, что после ранения попал в госпиталь, после чего его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать. "Но все равно, спустя месяц меня нашли. &lt;…&gt; Пять патрулей приехало. Забрали меня и обратно отвезли. В воинскую часть, только уже не на Запорожское направление, а на Донецкое", — рассказал пленный.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"

Пленный рассказал, как выжил при атаке российского танка на "Брэдли" в Запорожье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТрофейная боевая машина пехоты М2 "Брэдли"
Трофейная боевая машина пехоты М2 Брэдли - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Трофейная боевая машина пехоты М2 "Брэдли". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он находился.
«

"У меня был первый выход. Нас на "Брэдли" вывезли за Работино под Новопокровку (Запорожская область. — Прим. ред.). И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был и снаряд угодил прямо в "Брэдли". Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало", — рассказал пленный РИА Новости.

Он уточнил, что после ранения попал в госпиталь, после чего его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать.
"Но все равно, спустя месяц меня нашли. <…> Пять патрулей приехало. Забрали меня и обратно отвезли. В воинскую часть, только уже не на Запорожское направление, а на Донецкое", — рассказал пленный.
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