https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936515370.html

Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"

Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли" - РИА Новости, 29.03.2024

Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:05

2024-03-29T04:05

2024-03-29T10:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931158151_0:148:2946:1805_1920x0_80_0_0_341281e8212798e237bf16d84f018738.jpg

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он находился. "У меня был первый выход. Нас на "Брэдли" вывезли за Работино под Новопокровку (Запорожская область. — Прим. ред.). И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был и снаряд угодил прямо в "Брэдли". Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало", — рассказал пленный РИА Новости.Он уточнил, что после ранения попал в госпиталь, после чего его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать. "Но все равно, спустя месяц меня нашли. <…> Пять патрулей приехало. Забрали меня и обратно отвезли. В воинскую часть, только уже не на Запорожское направление, а на Донецкое", — рассказал пленный.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия