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Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"
Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли" - РИА Новости, 29.03.2024
Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:05
2024-03-29T04:05
2024-03-29T10:36
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую БМП "Брэдли", в которой он находился. "У меня был первый выход. Нас на "Брэдли" вывезли за Работино под Новопокровку (Запорожская область. — Прим. ред.). И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был и снаряд угодил прямо в "Брэдли". Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало", — рассказал пленный РИА Новости.Он уточнил, что после ранения попал в госпиталь, после чего его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать. "Но все равно, спустя месяц меня нашли. <…> Пять патрулей приехало. Забрали меня и обратно отвезли. В воинскую часть, только уже не на Запорожское направление, а на Донецкое", — рассказал пленный.
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Пленный солдат ВСУ рассказал, как выжил после попадания танка по "Брэдли"
Пленный рассказал, как выжил при атаке российского танка на "Брэдли" в Запорожье