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В Москве обсудили научное сотрудничество в рамках Союзного государства

В Москве обсудили научное сотрудничество в рамках Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве обсудили научное сотрудничество в рамках Союзного государства

Совместная научная работа и развитие общих проектов в сфере образования являются актуальными и важными направлениями деятельности Союзного государства России и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:01

2024-03-29T18:01

2024-03-29T18:01

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

андрей фурсенко

валерий фальков

курчатовский институт

космос

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Совместная научная работа и развитие общих проектов в сфере образования являются актуальными и важными направлениями деятельности Союзного государства России и Белоруссии, об этом говорили участники экспертно-медийного форума "Союзное государство. Научный прорыв", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Форум приурочен ко Дню единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля. Работа форума началась с минуты молчания, которой собравшиеся почтили память жертв теракта, произошедшего в подмосковном "Крокус Сити Холле". Открывая форум, секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил тесные отношения лидеров двух стран. "Это особо значимо еще и потому, что 29 января этого года Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили новую стратегию научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года", – подчеркнул Мезенцев. Документ был разработан в 2023 году в НИЦ "Курчатовский институт" при участии Национальной академии наук Белоруссии и Государственного комитета по науке и технологиям республики. Он определяет основные направления научно-технологического развития Союзного государства. Это природоподобные технологии, ядерные технологии, развитие проектов класса "мегасайенс", цифровые технологии и информационная безопасность, аддитивные технологии, генетика и биотехнологии, высокотехнологичая медицина, сельское хозяйство и аквакультура, изучение культурного наследия и социогуманитарные исследования. "Документ очень тщательно готовился. Это фундаментальная платформа для нашего движения по обеспечению конкурентоспособности, научно-технологического прорыва, возможности работать на единой фундаментальной базе научных исследований. И, конечно, мы сегодня говорили о роли учителя, педагога, о гражданской позиции молодежи вне зависимости от того, занимаются они исследованиями в области ядерной физики, медицины или философии и филологии. Мы сегодня все более и более подтверждаем и в этом направлении единство позиций, близость", – подчеркнул, общаясь с журналистами, Мезенцев. Секретарь Союзного государства также отметил и совместные проекты в сфере образования и науки. "Мы проводим форум технических вузов Беларуси и России, есть новые программы, посвященные поддержке исследователей, есть премия, учрежденная главами государств и членами высшего госсовета Союзного государства, молодым ученым, которую впервые будем присуждать в этом году. Это все звенья того, что наши лидеры и наши страны по-особому обращаются к формированию науки как фундаменту успеха реальной экономики в социальной сфере", – подчеркнул Мезенцев. "Теперь идет формирование единой исследовательской инфраструктуры Союзного государства", – заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, обратившись к участникам форума по видеосвязи. По его словам, если ранее научные контакты между странами носили скорее спорадический характер, то после принятия стратегии это будет системной работой, единой программой развития. "Залогом правильного сотрудничества являются не формальные обстоятельства, а эмоциональное начало. В случае Союзного государства существует очевидно эмоциональная духовная связь, это же проявилось и в научных контактах", – подчеркнул глава "Курчатовского института". По словам участников встречи, отношения между Россией и Белоруссией успешно развиваются в разных сферах, однако наука лидирует среди прочих. Как отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, ученых двух стран объединяют единые подходы и взгляды на многие проблемы. По его мнению, бурное развитие науки на территории обеих стран началось одновременно в советское время и шло успешно. "Сегодня некоторые компетенции сохранились у белорусских коллег, но и российским ученым есть, что вложить в это сотрудничество," – отметил Фурсенко. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что научное сотрудничество успешно развивается в сфере микроэлектроники. "Помимо вопросов обороноспособности, важное внимание уделяется направлениям, которые касаются качества жизни людей – медицине, аграрному комплексу", – подчеркнул Фальков. Еще одно важное и активно развивающееся направление сотрудничества двух стран – сфера высшего образования. Сегодня в рамках Союзного государства идет подготовка высококвалифицированных кадров. В том числе, по словам министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца, восемь вузов страны реализуют сегодня с российскими коллегами совместные образовательные программы, по итогам которых выпускники получают дипломы образцов двух государств. Это дает им возможность работать на пространстве Союзного государства. Секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев особое внимание уделил недавнему событию в деятельности Союзного государства – выходу на орбиту российско-белорусского космического экипажа с участием первой женщины-космонавта из Белоруссии. Члены экипажа – российский космонавт Олег Новицкий и его белорусская коллега Марина Василевская – записали специальное видеообращение к участникам форума.

https://ria.ru/20240329/universitet-1936605618.html

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Видеообращение космонавтов Олега Новицкого и Марины Василевской с МКС Видеообращение российского космонавта Олега Новицкого и первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской с Международной космической станции. 2024-03-29T18:01 true PT2M39S

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Алёна Пава

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, андрей фурсенко, валерий фальков, курчатовский институт, космос