https://ria.ru/20240329/sledstvie-1936645927.html

В Подмосковье ведут следствие с обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

В Подмосковье ведут следствие с обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

В Подмосковье ведут следствие с обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

Следственные действия с одним из обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят в квартире в подмосковном Путилково, которую террористы снимали... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:25

2024-03-29T14:25

2024-03-29T14:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПУТИЛКОВО, 29 мар – РИА Новости. Следственные действия с одним из обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят в квартире в подмосковном Путилково, которую террористы снимали перед нападением на концертный зал, передает корреспондент РИА Новости.К многоквартирному дому в пятницу подъехало несколько машин полиции, а также фургон Следственного комитета РФ. Рядом с подъездом, в который завели обвиняемого по делу о теракте, было установлено оцепление.Накануне в комплексе "Крокус сити холл" прошла проверка показаний на месте преступления, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия в Подмосковье по делу о теракте в "Крокусе" Следственные действия проводятся в квартире в Подмосковье с обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости. Одного из обвиняемых привезли в квартиру, которую он снимал. 2024-03-29T14:25 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)