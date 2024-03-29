https://ria.ru/20240329/siriya-1936756081.html

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.03.2024

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии

Ударом ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T22:05

2024-03-29T22:05

2024-03-29T22:05

в мире

россия

эт-танф

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_0:0:1218:685_1920x0_80_0_0_86f18be125e11ee0a85e1c6df87d3fea.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ударом ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс", - говорится в сообщении. Попов добавил, что в результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами БПЛА на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб ранен один сирийский военный. Кроме того, в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб еще один сирийский военнослужащий.

https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html

россия

эт-танф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии