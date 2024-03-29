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ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
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22:05 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/siriya-1936756081.html
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии
Ударом ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T22:05
2024-03-29T22:05
в мире
россия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ударом ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс", - говорится в сообщении. Попов добавил, что в результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами БПЛА на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб ранен один сирийский военный. Кроме того, в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб еще один сирийский военнослужащий.
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в мире, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ударом ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
"Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс", - говорится в сообщении.
Попов добавил, что в результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами БПЛА на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб ранен один сирийский военный. Кроме того, в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб еще один сирийский военнослужащий.
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В миреРоссияЭт-ТанфВоздушно-космические силы России
 
 
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