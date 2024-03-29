ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ударом ВКС РФ уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
"Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс", - говорится в сообщении.
Попов добавил, что в результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами БПЛА на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб ранен один сирийский военный. Кроме того, в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб еще один сирийский военнослужащий.