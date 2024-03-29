https://ria.ru/20240329/shpion-1936568969.html

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных - РИА Новости, 29.03.2024

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных

Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:42

2024-03-29T10:42

2024-03-29T10:42

россия

луганская народная республика

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg

ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - говорится в сообщении. Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в СВО. "В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", - добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20240108/shpionazh-1920129102.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность