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В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных - РИА Новости, 29.03.2024
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных
Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:42
2024-03-29T10:42
2024-03-29T10:42
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луганская народная республика
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безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - говорится в сообщении. Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в СВО. "В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", - добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20240108/shpionazh-1920129102.html
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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных
ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России