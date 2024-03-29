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В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных - РИА Новости, 29.03.2024
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10:42 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/shpion-1936568969.html
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных - РИА Новости, 29.03.2024
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных
Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:42
2024-03-29T10:42
россия
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - говорится в сообщении. Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в СВО. "В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", - добавили в УФСБ.
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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о военных

ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Шпиона, передававшего украинским спецслужбам сведения о российских военных, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в СВО.
"В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", - добавили в УФСБ.
Задержание подозреваемых в шпионаже на Киев
В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев
8 января, 10:27
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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