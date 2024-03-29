https://ria.ru/20240329/shos-1936589457.html

Принципы ШОС востребованы в мире, заявил замгенсека

Принципы ШОС востребованы в мире, заявил замгенсека - РИА Новости, 29.03.2024

Принципы ШОС востребованы в мире, заявил замгенсека

Шанхайская организация сотрудничества за время своей деятельности выросла в большую семью из 26 стран, принципы организации востребованы в мире, заявил в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:50

2024-03-29T11:50

2024-03-29T11:50

в мире

ташкент

белоруссия

ближний восток

нурлан ермекбаев

шос

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ТАШКЕНТ, 29 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества за время своей деятельности выросла в большую семью из 26 стран, принципы организации востребованы в мире, заявил в пятницу заместитель генсека ШОС Нурлан Ермекбаев. В Ташкенте в пятницу открылось 41-е заседание совета РАТС ШОС. В рамках мероприятия также состоялись торжества, посвященные 20-летию исполкома этой структуры. "За время деятельности организации поступило десять заявок на получение статуса государства-наблюдателя и 20 обращений на получение статуса партнера по диалогу. ШОС выросла из шести государств-членов в большую семью из 26 стран", - сказал Ермекбаев, выступая на мероприятии. Замгенсека ШОС отметил, что сегодня к организации продолжают "активно тянуться" страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. "Это подтверждение того, что принципы, заложенные в основу ШОС, глубоко востребованы в мире. С каждым годом растет международный авторитет неотъемлемой части ШОС – Региональной антитеррористической структуры", - добавил Ермекбаев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html

https://ria.ru/20231013/shos-1902433395.html

ташкент

белоруссия

ближний восток

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в мире, ташкент, белоруссия, ближний восток, нурлан ермекбаев, шос