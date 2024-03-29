https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936641718.html

Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути

Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 29.03.2024

Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути

Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году прогнозируются на уровне 220 миллионов тонн в год против нынешних 36 миллионов тонн, а может, и больше,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:18

2024-03-29T14:18

2024-03-29T16:19

экономика

россия

алексей лихачев

александр новак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северный морской путь

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году прогнозируются на уровне 220 миллионов тонн в год против нынешних 36 миллионов тонн, а может, и больше, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "По среднесрочной перспективе на 2030 год видим плановую цифру 150 миллионов тонн и возможно, оптимистичный прогноз, увеличение этой цифры до 190 миллионов тонн. 2035 год пока нам видится в индикативных показателях 220 миллионов тонн", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в Координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия". По словам Лихачева, при "транспортной связанности" можно достичь показателей и 250-270 миллионов тонн к 2035 году. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллионов тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.

https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей лихачев, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь