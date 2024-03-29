Рейтинг@Mail.ru
Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:18 29.03.2024 (обновлено: 16:19 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936641718.html
Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути
Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 29.03.2024
Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути
Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году прогнозируются на уровне 220 миллионов тонн в год против нынешних 36 миллионов тонн, а может, и больше,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:18
2024-03-29T16:19
экономика
россия
алексей лихачев
александр новак
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729676344_0:227:3042:1938_1920x0_80_0_0_91cd29e765aa1a7c25221676528bf13c.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году прогнозируются на уровне 220 миллионов тонн в год против нынешних 36 миллионов тонн, а может, и больше, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "По среднесрочной перспективе на 2030 год видим плановую цифру 150 миллионов тонн и возможно, оптимистичный прогноз, увеличение этой цифры до 190 миллионов тонн. 2035 год пока нам видится в индикативных показателях 220 миллионов тонн", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в Координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия". По словам Лихачева, при "транспортной связанности" можно достичь показателей и 250-270 миллионов тонн к 2035 году. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллионов тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729676344_238:0:2822:1938_1920x0_80_0_0_6640bfeb8f20b5e6a5bf5b584708ee3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей лихачев, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Александр Новак, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь, Выставка-форум "Россия"
Лихачев оценил перспективы роста грузоперевозок по Севморпути

Лихачев: грузоперевозки по Севморпути к 2035 году могут вырасти в 6 раз и более

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морской порт в Дудинке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году прогнозируются на уровне 220 миллионов тонн в год против нынешних 36 миллионов тонн, а может, и больше, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"По среднесрочной перспективе на 2030 год видим плановую цифру 150 миллионов тонн и возможно, оптимистичный прогноз, увеличение этой цифры до 190 миллионов тонн. 2035 год пока нам видится в индикативных показателях 220 миллионов тонн", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в Координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия".
По словам Лихачева, при "транспортной связанности" можно достичь показателей и 250-270 миллионов тонн к 2035 году.
По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллионов тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.
Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Интерес зарубежных компаний к перевозкам по СМП растет, заявил Лихачев
19 февраля, 00:31
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияАлексей ЛихачевАлександр НовакГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Северный морской путь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала