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Этого поменьше. Пушков дал саркастический совет Макрону - РИА Новости, 29.03.2024
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06:55 29.03.2024
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Этого поменьше. Пушков дал саркастический совет Макрону
Этого поменьше. Пушков дал саркастический совет Макрону - РИА Новости, 29.03.2024
Этого поменьше. Пушков дал саркастический совет Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал ошибку в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент, ему следует меньше читать местные СМИ, такое... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:55
2024-03-29T06:55
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
алексей пушков
франция
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал ошибку в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент, ему следует меньше читать местные СМИ, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на французских чиновников и опрос Ifop, антироссийская риторика Макрона в ходе политической борьбы с крайне правой партией "Национальное объединение" не принесла ему успеха. Как отмечает издание, 30% французских избирателей на выборах в ЕП проголосовали бы за крайне правых, в то время как 21% отдали бы голоса за коалицию действующего президента."Если это действительно так, то Макрон стал жертвой самовнушения и той антироссийской и проукраинской трескотни, которая господствует во французских СМИ. Иначе он вряд ли настолько ошибся бы в оценке настроений французов", — написал Пушков.По его мнению, французы не хотят воевать за Украину, большинству эта страна безразлична."Инфопейзаж, создаваемый СМИ, и мнение граждан — не одно и то же. Макрону стоит меньше смотреть французское ТВ. И не читать французских газет, конечно", — резюмировал сенатор.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи киевскому режиму.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936411439.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, франция
В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Франция
Этого поменьше. Пушков дал саркастический совет Макрону

Пушков: Макрон ошибся, сделав ставку на антироссийскую риторику перед выборами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал ошибку в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент, ему следует меньше читать местные СМИ, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на французских чиновников и опрос Ifop, антироссийская риторика Макрона в ходе политической борьбы с крайне правой партией "Национальное объединение" не принесла ему успеха. Как отмечает издание, 30% французских избирателей на выборах в ЕП проголосовали бы за крайне правых, в то время как 21% отдали бы голоса за коалицию действующего президента.
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"Если это действительно так, то Макрон стал жертвой самовнушения и той антироссийской и проукраинской трескотни, которая господствует во французских СМИ. Иначе он вряд ли настолько ошибся бы в оценке настроений французов", — написал Пушков.
По его мнению, французы не хотят воевать за Украину, большинству эта страна безразлична.
"Инфопейзаж, создаваемый СМИ, и мнение граждан — не одно и то же. Макрону стоит меньше смотреть французское ТВ. И не читать французских газет, конечно", — резюмировал сенатор.
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В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи киевскому режиму.
Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
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