https://ria.ru/20240329/rusofobiya-1936626048.html
Москалькова назвала русофобию частью государственной политики стран Запада
Москалькова назвала русофобию частью государственной политики стран Запада - РИА Новости, 29.03.2024
Москалькова назвала русофобию частью государственной политики стран Запада
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что русофобия является частью государственной политики США и ряда западных стран,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:25
2024-03-29T13:25
2024-03-29T13:25
теракт в "крокус сити холле"
россия
татьяна москалькова
сша
общество
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что русофобия является частью государственной политики США и ряда западных стран, русофобский настрой проявился и на фоне теракта в "Крокус сити холле". "Русофобия – это явление, которое опасно не только для нашей страны, но и для построения всего цивилизационного пространства. На сегодня русофобия стала не просто теоретической моделью, отвратительным правоприменением, это часть государственной политики США и ряда западных государств, изощренной, циничной и целенаправленной именно государственной политики", - сказала Москалькова в ходе международной научно-практической конференции "Геноцид: вызовы современности" в МГУ имени Ломоносова. Она подчеркнула, что массовые нарушения прав россиян происходят сегодня при поддержке и молчаливом согласии мирового сообщества. "Мы не видели ни одного серьезного доклада верховного комиссара ООН по правам человека, комиссии по дискриминации ООН при очевидных, массовых нарушениях прав человека по признаку российского гражданства, принадлежности к Российской Федерации", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ. Омбудсмен отметила, что очень точное определение русофобии дал президент РФ Владимир Путин, он определил ее как "политическую технологию борьбы с Россией". "Русофобский настрой ярко проявил и чудовищный террористический акт в "Крокус сити холл". Помимо цели посеять страх и ненависть внутри России мы видели, что Латвия запретила возлагать цветы к посольству России в Риге, что является проявлением падения нравственности и морали", - отметила она. Москалькова рассказала, что ее аппарат каждый день получает обращения, связанные с русофобией. По каждому факту нарушения прав россиян аппарат уполномоченного обращается в международные органы. "Конечно, введение и расширение антироссийских санкций – не что иное, как проявление русофобии. Это и ограничение свободы передвижения, и право на трудоустройство и свободу слова. Мы стали свидетелями запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, выступать под флагом и гимном России, воспрепятствования законной деятельности российских журналистов в СМИ", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240328/krokus-1936474904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, сша, общество, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Татьяна Москалькова, США, Общество, Крокус Сити Холл
Москалькова назвала русофобию частью государственной политики стран Запада
Москалькова: русофобия стала частью госполитики США и многих стран Запада
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что русофобия является частью государственной политики США и ряда западных стран, русофобский настрой проявился и на фоне теракта в "Крокус сити холле".
"Русофобия – это явление, которое опасно не только для нашей страны, но и для построения всего цивилизационного пространства. На сегодня русофобия стала не просто теоретической моделью, отвратительным правоприменением, это часть государственной политики США и ряда западных государств, изощренной, циничной и целенаправленной именно государственной политики", - сказала Москалькова в ходе международной научно-практической конференции "Геноцид: вызовы современности" в МГУ имени Ломоносова.
Она подчеркнула, что массовые нарушения прав россиян происходят сегодня при поддержке и молчаливом согласии мирового сообщества. "Мы не видели ни одного серьезного доклада верховного комиссара ООН
по правам человека, комиссии по дискриминации ООН при очевидных, массовых нарушениях прав человека по признаку российского гражданства, принадлежности к Российской Федерации", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ.
Омбудсмен отметила, что очень точное определение русофобии дал президент РФ Владимир Путин
, он определил ее как "политическую технологию борьбы с Россией".
"Русофобский настрой ярко проявил и чудовищный террористический акт в "Крокус сити холл". Помимо цели посеять страх и ненависть внутри России мы видели, что Латвия
запретила возлагать цветы к посольству России в Риге
, что является проявлением падения нравственности и морали", - отметила она.
Москалькова рассказала, что ее аппарат каждый день получает обращения, связанные с русофобией. По каждому факту нарушения прав россиян аппарат уполномоченного обращается в международные органы.
"Конечно, введение и расширение антироссийских санкций – не что иное, как проявление русофобии. Это и ограничение свободы передвижения, и право на трудоустройство и свободу слова. Мы стали свидетелями запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, выступать под флагом и гимном России, воспрепятствования законной деятельности российских журналистов в СМИ", - добавила омбудсмен.