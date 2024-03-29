https://ria.ru/20240329/rossiya-1936632849.html

Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов

Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов - РИА Новости, 29.03.2024

Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов

Контакты России с ее ближайшими партнёрами должны строиться на основе учёта взаимных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:48

2024-03-29T13:48

2024-03-29T13:48

россия

владимир путин

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Контакты России с ее ближайшими партнёрами должны строиться на основе учёта взаимных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу. "Уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растёт. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учёта интересов друг друга", - сказал Путин в ходе совещания, которое проходило по видеосвязи.

https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф