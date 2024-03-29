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Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов - РИА Новости, 29.03.2024
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13:48 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/rossiya-1936632849.html
Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов
Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов - РИА Новости, 29.03.2024
Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов
Контакты России с ее ближайшими партнёрами должны строиться на основе учёта взаимных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:48
2024-03-29T13:48
россия
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Контакты России с ее ближайшими партнёрами должны строиться на основе учёта взаимных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу. "Уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растёт. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учёта интересов друг друга", - сказал Путин в ходе совещания, которое проходило по видеосвязи.
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россия, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Путин поручил строить контакты со странами на основе взаимных интересов

Путин: контакты России с партнерами должны строиться на взаимных интересах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Контакты России с ее ближайшими партнёрами должны строиться на основе учёта взаимных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.
"Уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растёт. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учёта интересов друг друга", - сказал Путин в ходе совещания, которое проходило по видеосвязи.
Сотрудник таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В ФТС рассказали о главных торговых партнерах России в Европе
10 марта, 10:25
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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