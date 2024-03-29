https://ria.ru/20240329/rossiya-1936509743.html

Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России

Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России - РИА Новости, 29.03.2024

Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха заявил о колоссальной поддержке президента РФ Владимира Путина гражданами... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T01:41

2024-03-29T01:41

2024-03-29T01:43

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организация исламского сотрудничества

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ТУНИС, 29 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха заявил о колоссальной поддержке президента РФ Владимира Путина гражданами страны по итогам прошедших президентских выборов, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Турко Даудов. По словам российского дипломата, в четверг он посетил штаб-квартиру ОИС в Джидде, где провел встречу с генеральным секретарем этой организации. "Генеральный секретарь ОИС передал поздравительное послание, адресованное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, в связи с одержанной им убедительной победой на президентских выборах и переизбранием на новый президентский срок", - сказал Даудов. По его словам, в ходе встречи Хусейн Таха подчеркнул, что состоявшиеся в России президентские выборы "стали самыми прозрачными и честными из всех тех, в которых принимала участие делегация наблюдателей от Организации исламского сотрудничества". "Хусейн Таха отметил колоссальную поддержку президента Владимира Путина гражданами России и пожелал ему дальнейших успехов в служении Отечеству", - добавил российский постпред. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240303/golosovanie-1930897492.html

https://ria.ru/20240326/vybory-1935990561.html

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в мире, россия, джидда, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, организация исламского сотрудничества