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Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России - РИА Новости, 29.03.2024
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01:41 29.03.2024 (обновлено: 01:43 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/rossiya-1936509743.html
Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России
Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России - РИА Новости, 29.03.2024
Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха заявил о колоссальной поддержке президента РФ Владимира Путина гражданами... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:41
2024-03-29T01:43
в мире
россия
джидда
владимир путин
николай харитонов
владислав даванков
организация исламского сотрудничества
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ТУНИС, 29 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха заявил о колоссальной поддержке президента РФ Владимира Путина гражданами страны по итогам прошедших президентских выборов, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Турко Даудов. По словам российского дипломата, в четверг он посетил штаб-квартиру ОИС в Джидде, где провел встречу с генеральным секретарем этой организации. "Генеральный секретарь ОИС передал поздравительное послание, адресованное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, в связи с одержанной им убедительной победой на президентских выборах и переизбранием на новый президентский срок", - сказал Даудов. По его словам, в ходе встречи Хусейн Таха подчеркнул, что состоявшиеся в России президентские выборы "стали самыми прозрачными и честными из всех тех, в которых принимала участие делегация наблюдателей от Организации исламского сотрудничества". "Хусейн Таха отметил колоссальную поддержку президента Владимира Путина гражданами России и пожелал ему дальнейших успехов в служении Отечеству", - добавил российский постпред. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
https://ria.ru/20240303/golosovanie-1930897492.html
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в мире, россия, джидда, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, организация исламского сотрудничества
В мире, Россия, Джидда, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Организация исламского сотрудничества
Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина в России

Постпред Даудов: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина россиянами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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ТУНИС, 29 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха заявил о колоссальной поддержке президента РФ Владимира Путина гражданами страны по итогам прошедших президентских выборов, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Турко Даудов.
По словам российского дипломата, в четверг он посетил штаб-квартиру ОИС в Джидде, где провел встречу с генеральным секретарем этой организации.
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"Генеральный секретарь ОИС передал поздравительное послание, адресованное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, в связи с одержанной им убедительной победой на президентских выборах и переизбранием на новый президентский срок", - сказал Даудов.
По его словам, в ходе встречи Хусейн Таха подчеркнул, что состоявшиеся в России президентские выборы "стали самыми прозрачными и честными из всех тех, в которых принимала участие делегация наблюдателей от Организации исламского сотрудничества".
"Хусейн Таха отметил колоссальную поддержку президента Владимира Путина гражданами России и пожелал ему дальнейших успехов в служении Отечеству", - добавил российский постпред.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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В миреРоссияДжиддаВладимир ПутинНиколай ХаритоновВладислав ДаванковОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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