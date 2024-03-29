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В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году - РИА Новости, 29.03.2024
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07:11 29.03.2024 (обновлено: 07:18 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/roskomnadzor-1936522233.html
В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году
В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году - РИА Новости, 29.03.2024
В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году
Соцсети в 2024 году по требованию Роскомнадзора удалили 17,2 тысячи пронаркотических материалов и 6,7 тысячи - террористических, всего было удалено около 26... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:11
2024-03-29T07:18
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Соцсети в 2024 году по требованию Роскомнадзора удалили 17,2 тысячи пронаркотических материалов и 6,7 тысячи - террористических, всего было удалено около 26 тысячи материалов с опасным контентом, сообщил РИА Новости регулятор. "С начала 2024 года по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей удалили около 26 тысячи особо опасных материалов, из них: пронаркотический контент - 17,2 тысячи. Суицидальный контент – 1,1 тысячи. Детская порнография – 0,9 тысячи. Контент экстремистского и террористического характера – 6,7 тысячи", - сообщили в ведомстве.В РКН добавили, что с начала 2024 года в рамках рабочего взаимодействия с администрацией соцсетей по наркотическому, суицидальному контенту и детской порнографии удалено более 12,7 тысячи материалов, из них 6,4 тысячи детской порнографии, 3,5 тысячи материалов с пронаркотическим контентом, 2,8 тысячи - с суицидальным.В свою очередь в прошлом году в рамках такого взаимодействия было удалено 112,2 тысячи материалов: 58,4 тысячи - с детской порнографией, 30,2 тысячи пронаркотических и 23,6 тысячи суицидальных.
https://ria.ru/20240227/reestr-1929822522.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году

РКН: соцсети в 2024 году удалили 6,7 тысяч террористических материалов

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
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© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Соцсети в 2024 году по требованию Роскомнадзора удалили 17,2 тысячи пронаркотических материалов и 6,7 тысячи - террористических, всего было удалено около 26 тысячи материалов с опасным контентом, сообщил РИА Новости регулятор.
"С начала 2024 года по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей удалили около 26 тысячи особо опасных материалов, из них: пронаркотический контент - 17,2 тысячи. Суицидальный контент – 1,1 тысячи. Детская порнография – 0,9 тысячи. Контент экстремистского и террористического характера – 6,7 тысячи", - сообщили в ведомстве.
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В РКН добавили, что с начала 2024 года в рамках рабочего взаимодействия с администрацией соцсетей по наркотическому, суицидальному контенту и детской порнографии удалено более 12,7 тысячи материалов, из них 6,4 тысячи детской порнографии, 3,5 тысячи материалов с пронаркотическим контентом, 2,8 тысячи - с суицидальным.
В свою очередь в прошлом году в рамках такого взаимодействия было удалено 112,2 тысячи материалов: 58,4 тысячи - с детской порнографией, 30,2 тысячи пронаркотических и 23,6 тысячи суицидальных.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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