https://ria.ru/20240329/roskomnadzor-1936522233.html

В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году

В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году - РИА Новости, 29.03.2024

В РКН рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2024 году

Соцсети в 2024 году по требованию Роскомнадзора удалили 17,2 тысячи пронаркотических материалов и 6,7 тысячи - террористических, всего было удалено около 26... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:11

2024-03-29T07:11

2024-03-29T07:18

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Соцсети в 2024 году по требованию Роскомнадзора удалили 17,2 тысячи пронаркотических материалов и 6,7 тысячи - террористических, всего было удалено около 26 тысячи материалов с опасным контентом, сообщил РИА Новости регулятор. "С начала 2024 года по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей удалили около 26 тысячи особо опасных материалов, из них: пронаркотический контент - 17,2 тысячи. Суицидальный контент – 1,1 тысячи. Детская порнография – 0,9 тысячи. Контент экстремистского и террористического характера – 6,7 тысячи", - сообщили в ведомстве.В РКН добавили, что с начала 2024 года в рамках рабочего взаимодействия с администрацией соцсетей по наркотическому, суицидальному контенту и детской порнографии удалено более 12,7 тысячи материалов, из них 6,4 тысячи детской порнографии, 3,5 тысячи материалов с пронаркотическим контентом, 2,8 тысячи - с суицидальным.В свою очередь в прошлом году в рамках такого взаимодействия было удалено 112,2 тысячи материалов: 58,4 тысячи - с детской порнографией, 30,2 тысячи пронаркотических и 23,6 тысячи суицидальных.

https://ria.ru/20240227/reestr-1929822522.html

https://ria.ru/20240329/ii-1936520851.html

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия