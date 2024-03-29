https://ria.ru/20240329/rezhim-1936602295.html

Режим повышенной готовности объявлен в Липецкой области в связи с паводком

Режим повышенной готовности объявлен в Липецкой области в связи с паводком - РИА Новости, 29.03.2024

Режим повышенной готовности объявлен в Липецкой области в связи с паводком

В связи с подъемом воды в реках Липецкой области глава региона Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:25

2024-03-29T12:25

2024-03-29T12:25

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936601707_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_76ea0eb0c2830e4602a40af9a9e6d0e7.jpg

ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. В связи с подъемом воды в реках Липецкой области глава региона Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там пояснили, что на сегодняшний день в Липецкой области подтоплены 13 участков автомобильных дорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Уровень воды на разных участках рек области поднялся от 10 до 75 сантиметров. Автомобильное движение на подтопленных территориях закрыто. Жизнеобеспечение населения не нарушено. "Самое главное – обеспечить безопасность людей. Для этого готовы все силы и средства", – процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе. Глава региона также отметил, что ведется постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты. Артамонов напомнил, что паводок 2023 года в Липецкой области начался на две недели раньше и был более нетипичным для региона. Из-за резкого потепления и обильных дождей реки тогда сильно вышли из берегов. Было зафиксировано 22 случая подтоплений, семь мостов и 15 участков дорог оказались под водой. Придомовые участки подтопило в семи населенных пунктах. Самой сложной ситуация была в Лебедяни. Благодаря оперативным мерам менее чем за сутки подтопление в райцентре ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20240325/bolshegruzy-1935653196.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, происшествия