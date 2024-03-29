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Режим повышенной готовности объявлен в Липецкой области в связи с паводком
Режим повышенной готовности объявлен в Липецкой области в связи с паводком - РИА Новости, 29.03.2024
Режим повышенной готовности объявлен в Липецкой области в связи с паводком
В связи с подъемом воды в реках Липецкой области глава региона Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:25
2024-03-29T12:25
2024-03-29T12:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. В связи с подъемом воды в реках Липецкой области глава региона Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там пояснили, что на сегодняшний день в Липецкой области подтоплены 13 участков автомобильных дорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Уровень воды на разных участках рек области поднялся от 10 до 75 сантиметров. Автомобильное движение на подтопленных территориях закрыто. Жизнеобеспечение населения не нарушено. "Самое главное – обеспечить безопасность людей. Для этого готовы все силы и средства", – процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе. Глава региона также отметил, что ведется постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты. Артамонов напомнил, что паводок 2023 года в Липецкой области начался на две недели раньше и был более нетипичным для региона. Из-за резкого потепления и обильных дождей реки тогда сильно вышли из берегов. Было зафиксировано 22 случая подтоплений, семь мостов и 15 участков дорог оказались под водой. Придомовые участки подтопило в семи населенных пунктах. Самой сложной ситуация была в Лебедяни. Благодаря оперативным мерам менее чем за сутки подтопление в райцентре ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20240325/bolshegruzy-1935653196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. В связи с подъемом воды в реках Липецкой области глава региона Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Там пояснили, что на сегодняшний день в Липецкой области подтоплены 13 участков автомобильных дорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Уровень воды на разных участках рек области поднялся от 10 до 75 сантиметров. Автомобильное движение на подтопленных территориях закрыто. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
«
"Самое главное – обеспечить безопасность людей. Для этого готовы все силы и средства", – процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе.
Глава региона также отметил, что ведется постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты.
Артамонов
напомнил, что паводок 2023 года в Липецкой области начался на две недели раньше и был более нетипичным для региона. Из-за резкого потепления и обильных дождей реки тогда сильно вышли из берегов. Было зафиксировано 22 случая подтоплений, семь мостов и 15 участков дорог оказались под водой. Придомовые участки подтопило в семи населенных пунктах. Самой сложной ситуация была в Лебедяни. Благодаря оперативным мерам менее чем за сутки подтопление в райцентре ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.