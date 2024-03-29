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Западно-Сибирский научный центр передал в реализацию 10 разработок
Западно-Сибирский научный центр передал в реализацию 10 разработок - РИА Новости, 29.03.2024
Западно-Сибирский научный центр передал в реализацию 10 разработок
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня за 2023 год испытал и передал в реализацию десять опытных образцов инновационных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:30
2024-03-29T12:30
2024-03-29T12:30
тюменская область
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня за 2023 год испытал и передал в реализацию десять опытных образцов инновационных разработок, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Результаты работы научно-образовательного центра мирового уровня губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа обсудили на заседании наблюдательного совета. "Десять опытных образцов инновационных разработок испытаны и переданы в реализацию. Это лишь один из итогов деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра в 2023 году… Увеличить объем новой конкурентоспособной продукции помогла поддержка регионов и наших индустриальных партнеров", – отметил в посте Моор. В качестве примера Моор привел успешное испытание установки бесштанговой добычи нефти, которая станет важным шагом к импортозамещению в нефтегазовой отрасли. К числу инноваций губернатор также отнес новую технологию укрепления дорожного покрытия, она уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале. Моор поблагодарил коллег-губернаторов и всех партнеров за сотрудничество и активное участие в деятельности центра заверив, что работа над укреплением технологического суверенитета страны продолжится. Он подчеркнул, что и дальше в своей деятельности центр должен учитывать специфику развития Тюменской области, Югры и Ямала, формируя линейку проектов, ориентированных на общие стратегические цели. Работа Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра в 2023 году заслужила положительную оценку входящих в состав наблюдательного совета представителей крупных российских компаний, научного сообщества, а также Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки РФ, отмечается на сайте регионального правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, александр моор, россия, технологии
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия, Технологии
ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня за 2023 год испытал и передал в реализацию десять опытных образцов инновационных разработок, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Результаты работы научно-образовательного центра мирового уровня губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа обсудили на заседании наблюдательного совета.
"Десять опытных образцов инновационных разработок испытаны и переданы в реализацию. Это лишь один из итогов деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра в 2023 году… Увеличить объем новой конкурентоспособной продукции помогла поддержка регионов и наших индустриальных партнеров", – отметил в посте Моор.
В качестве примера Моор привел успешное испытание установки бесштанговой добычи нефти, которая станет важным шагом к импортозамещению в нефтегазовой отрасли. К числу инноваций губернатор также отнес новую технологию укрепления дорожного покрытия, она уже применяется для ремонта автотрасс на Ямале
.
Моор поблагодарил коллег-губернаторов и всех партнеров за сотрудничество и активное участие в деятельности центра заверив, что работа над укреплением технологического суверенитета страны продолжится. Он подчеркнул, что и дальше в своей деятельности центр должен учитывать специфику развития Тюменской области, Югры и Ямала, формируя линейку проектов, ориентированных на общие стратегические цели.
Работа Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра в 2023 году заслужила положительную оценку входящих в состав наблюдательного совета представителей крупных российских компаний, научного сообщества, а также Минэнерго
, Минпромторга
и Минобрнауки РФ
, отмечается на сайте регионального правительства.