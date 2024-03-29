https://ria.ru/20240329/rapsodiya-1936583469.html

В Литве назвали причину, почему задержали детский хор из Молдавии

В Литве назвали причину, почему задержали детский хор из Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024

В Литве назвали причину, почему задержали детский хор из Молдавии

Автобус с участниками детской хоровой студии "Рапсодия" из Молдавии задержали на литовско-белорусской границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика, сообщает... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:35

2024-03-29T11:35

2024-03-29T14:38

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санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Автобус с участниками детской хоровой студии "Рапсодия" из Молдавии задержали на литовско-белорусской границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика, сообщает в пятницу пресс-служба молдавского МИД. Ранее заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщила, что она и дети более суток пытались выехать из Белоруссии, где хор участвовал с концертной программой, а до этого коллектив выступил со своим спектаклем в Варшаве. На границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы, что коллектив "Рапсодия" представляет угрозу для Литвы. "Согласно постановлению правительства Литвы о режиме пересечения границы автобусу не разрешили проехать из-за отсутствия лицензии перевозчика. Посольство Молдавии в Вильнюсе находится в постоянном контакте с пограничными властями Литвы, чтобы способствовать быстрому разрешению ситуации и получению необходимых разрешений в кратчайшие сроки", – отмечается в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского МИД. Инцидент также прокомментировали молдавские политики и общественные деятели. "Польша и Литва героически защитили свои границы от молдавских детей. Не пускают автобус весь день. Даже выйти в туалет не дают. Господа из Варшавы и Вильнюса, у вас там все хорошо с головой? Но еще характернее поведение нашего МИД: они появились только сейчас. Встанут на колени и будут просить: "Пустите, пожалуйста". Это же ваши друзья из ЕС - блюстители всего хорошего и законного. Самое грустное, что вы настолько жалкие, что даже Литва нас унижает", - написал оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале. Председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, глава национального комитета "Победа" Алексей Петрович выразил недоумение в связи с объявлением, что детский хор представляет угрозу национальной безопасности. "Интересно, какую такую опасность несет Европейскому союзу и конкретно Прибалтике молдавский детский хор? Может, "бесстрашные" литовцы испугались, что во время проезда по территории страны "Рапсодия" будет петь песни военных лет, которые в Прибалтике запрещены?" - написал Петрович в своем Telegram-канале. Общественный деятель подчеркнул, что "формулировка об угрозе национальной безопасности фигурирует также в отказах на въезд в Молдавию для журналистов, ученых, гражданских активистов и простых обычных граждан, приезжающих в республику прежде всего из России".

https://ria.ru/20240307/liepa-1931765337.html

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

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в мире, литва, молдавия, варшава, илан шор, евросоюз, санкции в отношении россии