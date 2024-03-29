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МИД Белоруссии поможет молдавскому детскому хору, который не впускают в ЕС - РИА Новости, 29.03.2024
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11:31 29.03.2024 (обновлено: 11:33 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/rapsodiya-1936582150.html
МИД Белоруссии поможет молдавскому детскому хору, который не впускают в ЕС
МИД Белоруссии поможет молдавскому детскому хору, который не впускают в ЕС - РИА Новости, 29.03.2024
МИД Белоруссии поможет молдавскому детскому хору, который не впускают в ЕС
Минск готов оказать содействие молдавской детской хоровой студии "Рапсодия", которая не может больше суток выехать из Белоруссии, поскольку их автобус не... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:31
2024-03-29T11:33
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Минск готов оказать содействие молдавской детской хоровой студии "Рапсодия", которая не может больше суток выехать из Белоруссии, поскольку их автобус не впускают Польша и Литва, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Теперь мы знаем главную угрозу литовской государственности! Детский музыкальный коллектив…. Белорусская сторона готова оказать молдавским партнерам возможное и необходимое содействие. Кстати, в СНГ, а уж тем более в Союзном государстве такое представить невозможно", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. Ранее руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавской Республики Наталья Барабанщикова сообщила, что музыкальная хоровая студия "Рапсодия" 22 марта выступила со своим спектаклем в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию. Сначала их автобус пытался выехать из Бреста в сторону Польши. Затем они пытались выехать из Белоруссии через Литву, но на границе Литвы их вернули обратно в Белоруссию. По ее словам, на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов. Никаких официальных претензий к детскому хору не поступало. В автобусе в качестве сопровождающего лица также находится Александра Подольская - мама одного из детей. Она сообщила в соцсетях, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. По ее словам, водителю автобуса "выписали отказ о въезде по причине предоставления угрозы безопасности Литвы".
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в мире, здоровье - общество, белоруссия, литва, польша, снг
В мире, Здоровье - Общество, Белоруссия, Литва, Польша, СНГ
МИД Белоруссии поможет молдавскому детскому хору, который не впускают в ЕС

МИД Белоруссии поможет молдавской детской хоровой студии "Рапсодия"

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Минск готов оказать содействие молдавской детской хоровой студии "Рапсодия", которая не может больше суток выехать из Белоруссии, поскольку их автобус не впускают Польша и Литва, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«
"Теперь мы знаем главную угрозу литовской государственности! Детский музыкальный коллектив…. Белорусская сторона готова оказать молдавским партнерам возможное и необходимое содействие. Кстати, в СНГ, а уж тем более в Союзном государстве такое представить невозможно", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ранее руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавской Республики Наталья Барабанщикова сообщила, что музыкальная хоровая студия "Рапсодия" 22 марта выступила со своим спектаклем в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию. Сначала их автобус пытался выехать из Бреста в сторону Польши. Затем они пытались выехать из Белоруссии через Литву, но на границе Литвы их вернули обратно в Белоруссию. По ее словам, на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов.
Никаких официальных претензий к детскому хору не поступало. В автобусе в качестве сопровождающего лица также находится Александра Подольская - мама одного из детей. Она сообщила в соцсетях, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. По ее словам, водителю автобуса "выписали отказ о въезде по причине предоставления угрозы безопасности Литвы".
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