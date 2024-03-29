https://ria.ru/20240329/pvo-1936645119.html

Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 175 украинских беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:22

2024-03-29T14:22

2024-03-29T14:29

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 175 украинских беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17658 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15642 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также20343 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)