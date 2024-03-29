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Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 175 украинских беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:22
2024-03-29T14:22
2024-03-29T14:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 175 украинских беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17658 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15642 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также20343 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила более 170 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 175 украинских беспилотников