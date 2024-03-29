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В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными летчиками
В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными летчиками - РИА Новости, 29.03.2024
В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными летчиками
В Твери прошла церемония прощания с военными летчиками, погибшими при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:29
2024-03-29T14:29
2024-03-29T14:29
тверская область
игорь руденя
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россия
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ил-76
тверская область
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РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. В Твери прошла церемония прощания с военными летчиками, погибшими при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Как сообщило 12 марта Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина — возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков. Среди погибших пассажиров были пять летчиков Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка. "Двадцать девятого марта в Твери в ДК "Химволокно" прошла церемония прощания с тверскими военными лётчиками – членами экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, который потерпел крушение 12 марта в Ивановской области. Соболезнования участникам гражданской панихиды – родным и близким военнослужащих, их сослуживцам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя", - говорится в сообщении. Отмечается, что проститься с погибшими летчиками Сергеем Свешниковым, Данилой Якушиным, Денисом Онуфриенко, Даниилом Гаранжой, Георгием Левашовым, Русланом Очкасовым, Сиёвушем Давлятовым, Виктором Бейнорасом, Евгением Валидудой пришли военнослужащие, представители власти, общественных организаций, жители Тверской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, россия, ивановская область, ил-76, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Россия, Ивановская область, Ил-76, Тверская область
РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. В Твери прошла церемония прощания с военными летчиками, погибшими при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
Как сообщило 12 марта Минобороны РФ
, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина — возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков. Среди погибших пассажиров были пять летчиков Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка.
"Двадцать девятого марта в Твери в ДК "Химволокно" прошла церемония прощания с тверскими военными лётчиками – членами экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, который потерпел крушение 12 марта в Ивановской области. Соболезнования участникам гражданской панихиды – родным и близким военнослужащих, их сослуживцам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проститься с погибшими летчиками Сергеем Свешниковым, Данилой Якушиным, Денисом Онуфриенко, Даниилом Гаранжой, Георгием Левашовым, Русланом Очкасовым, Сиёвушем Давлятовым, Виктором Бейнорасом, Евгением Валидудой пришли военнослужащие, представители власти, общественных организаций, жители Тверской области.