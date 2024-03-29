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В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными летчиками

В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными летчиками - РИА Новости, 29.03.2024

В Твери простились с погибшими в Ивановской области военными летчиками

В Твери прошла церемония прощания с военными летчиками, погибшими при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:29

2024-03-29T14:29

2024-03-29T14:29

тверская область

игорь руденя

тверь

россия

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ил-76

тверская область

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РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. В Твери прошла церемония прощания с военными летчиками, погибшими при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Как сообщило 12 марта Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина — возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков. Среди погибших пассажиров были пять летчиков Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка. "Двадцать девятого марта в Твери в ДК "Химволокно" прошла церемония прощания с тверскими военными лётчиками – членами экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, который потерпел крушение 12 марта в Ивановской области. Соболезнования участникам гражданской панихиды – родным и близким военнослужащих, их сослуживцам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя", - говорится в сообщении. Отмечается, что проститься с погибшими летчиками Сергеем Свешниковым, Данилой Якушиным, Денисом Онуфриенко, Даниилом Гаранжой, Георгием Левашовым, Русланом Очкасовым, Сиёвушем Давлятовым, Виктором Бейнорасом, Евгением Валидудой пришли военнослужащие, представители власти, общественных организаций, жители Тверской области.

https://ria.ru/20240222/nagrady-1929054298.html

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Алёна Пава

игорь руденя, тверь, россия, ивановская область, ил-76, тверская область