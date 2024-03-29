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Эксперты обсудили перспективные продукты в сфере ЦФА - РИА Новости, 29.03.2024
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20:32 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/produkty-1936729153.html
Эксперты обсудили перспективные продукты в сфере ЦФА
Эксперты обсудили перспективные продукты в сфере ЦФА - РИА Новости, 29.03.2024
Эксперты обсудили перспективные продукты в сфере ЦФА
Инвесторы, эмитенты и предприниматели в сфере цифровых финансовых активов обсудили последние тенденции и инновации в использовании ЦФА на первой конференции... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:32
2024-03-29T20:32
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Инвесторы, эмитенты и предприниматели в сфере цифровых финансовых активов обсудили последние тенденции и инновации в использовании ЦФА на первой конференции "ЦФА и новые российские блокчейн-проекты", которая состоялась в Московском инновационном кластере, сообщает пресс-служба компании "Атомайз".Как отметил в ходе дискуссии директор по продуктам "Атомайз" Павел Сидоркин, цифровые финансовые активы можно применять в качестве альтернативного источника финансирования в разных сферах, в том числе для проектного финансирования, управления ликвидностью, пополнения оборотного капитала, расширения рынков сбыта продукции.Он добавил, что на рынке ЦФА имеется ряд продуктов, которые не повторяют классический рынок – это гибридные цифровые права на золото, с которыми инвестор может получить на выбор слиток или деньги, а также "цифровые металлы" — выпуски ЦФА на родий, иридий и рутений."Это новая форма инвестирования в металлы, аналогов которой в России пока не было", - указал Сидоркин.Еще один новый инструмент с защитой капитала на финансовом рынке - "цифровой квадратный метр". Он мог бы заинтересовать людей, которые хотели бы инвестировать в недвижимость, но не могут позволить себе купить квартиру целиком.В свою очередь, основатель и управляющий партнер ООО "Финдастриал консалтинг груп" Алевтина Камелькова отметила на конференции, что ЦФА в данный момент пока недостаточно ликвидны, хотя сфера их применения очень разнообразна.В качестве примера эксперт рассказала о конвергенции между инструментами ЦФА и практикой исламского банкинга, который хорошо сочетается с идеей целевого обеспечения смарт-контрактов. Второе безусловное преимущество новых цифровых активов для самих эмитентов — быстрота и простота в размещении, добавила она.Глава ООО "Цифровые активы" Максим Трофимов представил кейс использования ЦФА как инструмента мотивации персонала."Программа мотивации — это многосоставная система, которая включает в себя не только финансовую часть, но и образовательную. В нашем случае мы совместили два таких подхода для сотрудников: с одной стороны, участвуешь в программе по каким-то критериям … и в то же время через инструмент ЦФА познаешь новый финансовый современный мир", - рассказал он.
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россия, технологии, экономика
Россия, Технологии, Экономика

Эксперты обсудили перспективные продукты в сфере ЦФА

© iStock.com / PoikeПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© iStock.com / Poike
Предприниматель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Инвесторы, эмитенты и предприниматели в сфере цифровых финансовых активов обсудили последние тенденции и инновации в использовании ЦФА на первой конференции "ЦФА и новые российские блокчейн-проекты", которая состоялась в Московском инновационном кластере, сообщает пресс-служба компании "Атомайз".
Как отметил в ходе дискуссии директор по продуктам "Атомайз" Павел Сидоркин, цифровые финансовые активы можно применять в качестве альтернативного источника финансирования в разных сферах, в том числе для проектного финансирования, управления ликвидностью, пополнения оборотного капитала, расширения рынков сбыта продукции.
Он добавил, что на рынке ЦФА имеется ряд продуктов, которые не повторяют классический рынок – это гибридные цифровые права на золото, с которыми инвестор может получить на выбор слиток или деньги, а также "цифровые металлы" — выпуски ЦФА на родий, иридий и рутений.
"Это новая форма инвестирования в металлы, аналогов которой в России пока не было", - указал Сидоркин.
Еще один новый инструмент с защитой капитала на финансовом рынке - "цифровой квадратный метр". Он мог бы заинтересовать людей, которые хотели бы инвестировать в недвижимость, но не могут позволить себе купить квартиру целиком.
В свою очередь, основатель и управляющий партнер ООО "Финдастриал консалтинг груп" Алевтина Камелькова отметила на конференции, что ЦФА в данный момент пока недостаточно ликвидны, хотя сфера их применения очень разнообразна.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах
11 марта, 15:20
В качестве примера эксперт рассказала о конвергенции между инструментами ЦФА и практикой исламского банкинга, который хорошо сочетается с идеей целевого обеспечения смарт-контрактов. Второе безусловное преимущество новых цифровых активов для самих эмитентов — быстрота и простота в размещении, добавила она.
Глава ООО "Цифровые активы" Максим Трофимов представил кейс использования ЦФА как инструмента мотивации персонала.
"Программа мотивации — это многосоставная система, которая включает в себя не только финансовую часть, но и образовательную. В нашем случае мы совместили два таких подхода для сотрудников: с одной стороны, участвуешь в программе по каким-то критериям … и в то же время через инструмент ЦФА познаешь новый финансовый современный мир", - рассказал он.
 
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