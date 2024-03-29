https://ria.ru/20240329/prizyvniki-1936581866.html

Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии

Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии - РИА Новости, 29.03.2024

Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии

Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:30

2024-03-29T11:30

2024-03-29T11:35

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал адмирал на брифинге по итогам осеннего призыва и в преддверии начала весеннего призыва на срочную службу. Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия в СВО призывники направляться не будут.

https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф