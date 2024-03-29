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Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии - РИА Новости, 29.03.2024
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11:30 29.03.2024 (обновлено: 11:35 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/prizyvniki-1936581866.html
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии - РИА Новости, 29.03.2024
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии
Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:30
2024-03-29T11:35
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал адмирал на брифинге по итогам осеннего призыва и в преддверии начала весеннего призыва на срочную службу. Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия в СВО призывники направляться не будут.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии

Генштаб: отслужившие установленные сроки призывники будут своевременно уволены

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал адмирал на брифинге по итогам осеннего призыва и в преддверии начала весеннего призыва на срочную службу.
Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.
В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия в СВО призывники направляться не будут.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
00:41
 
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