https://ria.ru/20240329/prizyvniki-1936581866.html
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии - РИА Новости, 29.03.2024
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии
Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:30
2024-03-29T11:30
2024-03-29T11:35
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал адмирал на брифинге по итогам осеннего призыва и в преддверии начала весеннего призыва на срочную службу. Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия в СВО призывники направляться не будут.
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Отслуживших установленные сроки призывников своевременно уволят из армии
Генштаб: отслужившие установленные сроки призывники будут своевременно уволены
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал адмирал на брифинге по итогам осеннего призыва и в преддверии начала весеннего призыва на срочную службу.
Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.
В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия в СВО призывники направляться не будут.